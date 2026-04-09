Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι.

Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 και μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό, αλλά και παρέα.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους.

Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

Όμως, στο «Κάτι ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γιατί γύρω από το τραπέζι, μεταξύ τυριού κι αχλαδιού, συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν, ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και αμήχανες στιγμές που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν… τι ακριβώς ήταν αυτό που μόλις δοκίμασαν.

Και όσο στην κουζίνα ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής… εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» με το μενού.

«Κάτι Ψήνεται»: Επόμενος προορισμός η Πάτρα – Οι οικοδεσπότες

Άλλη μια εβδομάδα ξεκινά δυνατά για το «Κάτι Ψήνεται», που ταξιδεύει στην Πάτρα.

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου

Η εβδομάδα στην Πάτρα ανοίγει με την 33χρονη Χριστίνα, που είναι από το Αίγιο, αλλά έχει ρίζες από τη Ζάκυνθο. Αυστηρή, απότομη ή απλώς ειλικρινής;

Η ίδια αυτοχαρακτηρίζεται «ξινή», όμως στην κουζίνα της τα πράγματα… γλυκαίνουν. Τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη βόλτα της στα μαγαζιά, λίγο πριν αναλάβει το πρώτο δείπνο της εβδομάδας, πάντα με τέλειο μαλλί και φρεσκοβαμμένο νύχι.

Στην κουζίνα, μπαίνει με αυτοπεποίθηση, στιλ και μια διάθεση που δεν περνά απαρατήρητη.

Έχει σπουδάσει αισθητική και νηπιαγωγός, ενώ έχει εργαστεί σε παιδότοπους και στη φύλαξη παιδιών. Έχοντας μάθει τα μυστικά της μαγειρικής δίπλα στη μητέρα της, κινείται με άνεση και αποφασιστικότητα.

Η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται, τα πρώτα πειράγματα κάνουν την εμφάνισή τους και η βραδιά κορυφώνεται με μουσική και διάθεση για διασκέδαση.

Τι βαθμολογία θα καταφέρει να αποσπάσει η Χριστίνα;

Τρίτη 14 Απριλίου

Δεύτερη μέρα στην όμορφη Πάτρα και σημερινός οικοδεσπότης είναι ο 46χρονος Ηλίας.

Γεννημένος στην Αμερική και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται ως ξυλουργός από νεαρή ηλικία. Παρότι έχει σπουδάσει μηχανικός αυτοκινήτων, επέλεξε τελικά την τέχνη του ξύλου, μία δουλειά απαιτητική, που όπως ο ίδιος λέει, θέλει προσοχή και αντοχή.

Τον βλέπουμε εν δράση στο ξυλουργείο του, να δημιουργεί το δώρο που θα προσφέρει στους καλεσμένους του.

Με γονείς στον χώρο της εστίασης, η σχέση του με τη μαγειρική είναι βαθιά. Στην κουζίνα, λειτουργεί με ακρίβεια και συγκέντρωση.

Το δείπνο κυλά σε ευχάριστο κλίμα, με γέλια και θετικά σχόλια μέχρι τη στιγμή που η Νάνσυ ζητά… ταπεράκι! Στο τέλος της βραδιάς, ο Ηλίας χαρίζει τα χειροποίητα αναμνηστικά.

Θα καταφέρει να κερδίσει μια υψηλή βαθμολογία;

Τετάρτη 15 Απριλίου

Τρίτη μέρα και στην κουζίνα παίρνει θέση η Μαρία. Η Μαρία είναι 42 χρονών, μητέρα τριών παιδιών, με σπουδές στη ζαχαροπλαστική.

Αν και η καθημερινότητά της είναι γεμάτη υποχρεώσεις, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε όλα. Τη βλέπουμε να κάνει μια χαλαρωτική βόλτα στην παραλία, κάτι που το συνηθίζει στην καθημερινότητά της γιατί είναι η μοναδική δική της στιγμή μέσα στη μέρα.

Κοινωνική, αλλά και επιφυλακτική, θέλει να δημιουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον για τους καλεσμένους της. Προμηθεύεται τα υλικά της από το παντοπωλείο του χωριού και μπαίνει στην κουζίνα της για να δημιουργήσει, στους δικούς της ρυθμούς, ένα μενού τριών πιάτων για τους φίλους της.

Ποντάρει ιδιαίτερα στο επιδόρπιο, όμως θα είναι αυτό το πιάτο που θα κλέψει την παράσταση;

Η βραδιά ξεκινά με σαγκρία, όμως το δείπνο δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε, αφού κάποιοι διστάζουν να δοκιμάσουν το ορεκτικό.

Η ένταση ανεβαίνει, τα πειράγματα γίνονται πιο αιχμηρά και το… ταπεράκι κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Στο τέλος, ένα παιχνίδι με ερωτήσεις αλλάζει το κλίμα.

Θα κερδίσει η Μαρία τους καλεσμένους ή θα κριθεί αυστηρά;

Πέμπτη 16 Απριλίου

Τέταρτη μέρα και οικοδεσπότης είναι ο Δημήτρης. O Δημήτρης είναι 40 χρονών κατάγεται από το Αίγιο και εργάζεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Με χαρακτήρα ευθύ και χωρίς φίλτρο, μπαίνει στο παιχνίδι έτοιμος για… αναμέτρηση.

Μπορεί αρχικά να φαίνεται ήρεμος, όμως όταν νιώθει αδικία, αντιδρά και μάλιστα έντονα!

Τον βλέπουμε να παίζει μπάσκετ με φίλους, αλλά και να μας δείχνει τη συλλογή του από φιγούρες κόμικ.

Στην κουζίνα, είναισυγκεντρωμένος και οργανωμένος, ενώ δεν λείπουν και τα σχόλια για στρατηγική των συμπαικτών του.

Το δείπνο ξεκινά συγκρατημένα, όμως η ένταση δεν αργεί να κάνει την εμφάνισή της.

Θα συγκεντρώσει ο Δημήτρης τους απαραίτητους πόντους, ώστε να σκαρφαλώσει στον βαθμολογικό πίνακα;

Παρασκευή 17 Απριλίου

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τη Νάνσυ. Η Νάνσυ είναι 41 ετών, μητέρα ενός παιδιού, εργάζεται σε καφέ και ζει σε έντονους ρυθμούς.

Πατρινή μέχρι το κόκκαλο, με δυναμικό χαρακτήρα και έντονο συναίσθημα. Για εκείνη, το vibe είναι εξίσου σημαντικό με το φαγητό και δεν αντέχει την ψυχρότητα.

Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται με χειροτεχνίες και δημιουργεί ένα λεύκωμα, όπου όλοι θα γράψουν κάτι για την εμπειρία τους.

Στην κουζίνα, μπαίνει με άγχος και ένα απρόοπτο στο κυρίως πιάτο φέρνει αναστάτωση.

Ωστόσο, επανέρχεται δυναμικά στα επόμενα πιάτα.

Η βραδιά ξεκινά με αφιερώσεις, συνεχίζεται με ένταση και κορυφώνεται με συγκρούσεις και δυνατές αντιδράσεις.

Το φινάλε είναι εντυπωσιακό, με μια νύχτα γεμάτη… πυροτεχνήματα!

Θα καταφέρει η Νάνσυ να κερδίσει την παρέα και να είναι εκείνη η νικήτρια της εβδομάδας;