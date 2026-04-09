Κόνι Μεταξά για τον χωρισμό της : Πήρα 10 κιλά από το άγχος και το στρες

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη του Κωνσταντίνου Βασάλου στην εκπομπή «Θέλει Λάδι» και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία της.

Ο Μάριος Καπότσης ήταν ο σύζυγός της για 2,5 χρόνια. Ο χωρισμός τους συζητήθηκε πολύ και προκάλεσε άγχος στην τραγουδίστρια, όπως ανέφερε η ίδια στη συνέντευξη. Το συναινετικό διαζύγιο εκδόθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2025 και ο χρόνος που ακολούθησε, έκανε την κόρη του Λευτέρη Πανταζή, να επαναπροσδιορίσει τα «θέλω» της.

«Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους, πριν τελειώσει η σχέση. Συνήθως οι γυναίκες κάνουν πολλή υπομονή, λένε το πρόβλημά τους μέσα στη σχέση, δεν το ακούνε οι άντρες και αυτές αρχίζουν και προετοιμάζουν μέσα τους τον χωρισμό. Το δουλεύουν, το ξεπερνάνε και μετά χωρίζουν. Ενώ οι άντρες δεν το καταλαβαίνουν μέχρι να χωρίσουν» δήλωσε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

Όταν ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε πως μετά τον χωρισμό κάνεις «glow up», καθώς «όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, ένας από τους δύο, συνήθως αυτός που παίρνει την απόφαση, είναι αυτός που ανανεώνεται και αλλάζει», η Κόνι Μεταξά σημείωσε πως: «Μην το λες. Εγώ μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το αν αυτό συνέβη από τη στεναχώρια της, η τραγουδίστρια απάντησε: «Όχι, από την κορτιζόνη θεωρώ και την ψυχολογική… Από το άγχος και το στρες. Η είδηση ήταν πολύ στα social media και με όλο τον πανικό που έγινε, δεν ήταν προσωπικό πλέον… Αυτό δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος» είπε η τραγουδίστρια.

Συμπλήρωσε, μάλιστα πως «Δεν νομίζω ότι ισχύει πως αυτός που ήθελε να φύγει από τη σχέση κάνει glow up. Σίγουρα βοηθάει αλλά πιστεύω ότι το glow up δεν μπορείς να αποφασίσεις να το κάνεις.

Μπορείς να αποφασίσεις ότι θα ξεκινήσεις γυμναστήριο και θα τρως υγιεινά αλλά στην ουσία το glow up ξεκινάει από μέσα και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Το glow up θα έρθει όταν είναι να έρθει, από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις έναν άλλο».