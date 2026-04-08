Κάρλα Μπρούνι: Στο δικαστήριο με τον Σαρκοζί ατημέλητη και ταλαιπωρημένη

Εμφανίστηκε άβαφη, ανέκφραστη και με λερωμένα sneakers
Την Κάρλα Μπρούνι την έχουμε συνηθίσει πάντα κομψή και ιδιαίτερα λαμπερή. Μια γυναίκα που προσέχει ιδιαίτερα το στιλ και την εμφάνιση της.
Ωστόσο, την Τρίτη 6 Απριλίου βρέθηκε στο Εφετείο του Μεγάρου Δικαιοσύνης του Παρισίου στο πλευρό του συζύγου της, πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί με μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Το πρώην supermodel εμφανίστηκε σχεδόν καθόλου μακιγιάζ, επιμελώς αχτένιστη φορώντας ένα λιτό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά sneakers, συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς.
Τα μάτια της είχαν κύκλους και το πρόσωπο της ήταν θαμπό.
Μια διαφορετική εικόνα της από αυτήν της 21ης Οκτωβρίου, όταν είχε εμφανιστεί ξανά στο πλευρό του πρώην προέδρου, τη στιγμή που εκείνος οδηγούνταν στη φυλακή La Santé Prison.
