Κάτια Δανδουλάκη: “Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο - Έχασα φίλους μου”

Στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Τετάρτης (08/04) η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία μίλησε για την πορεία της, αλλά και τους ανθρώπους της γενιάς της που σιγά-σιγά φεύγουν από τη ζωή.

«Επειδή όλα γύρω μας είναι μαύρα και ανάποδα, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ αισιόδοξος, δεν μπορώ ούτε να ζήσω ούτε να δουλέψω με μαυρίλα. Λέω “δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι”, γιατί έχουμε μείνει πια όλο και λιγότεροι. Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο… κι αυτό μου δημιουργεί μεγάλη μελαγχολία και πόνο. Έχασα φίλους μου, έχασα την καθημερινότητά μου, την επαφή μου» ανέφερε, χαρακτηριστικά, η Κάτια Δανδουλάκη.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Γιώργο Μαρίνο, τον οποίο χαρακτήρισε «ολόκληρη εποχή», αλλά και στη Μαρινέλλα, για την οποία δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Σε προσωπικό επίπεδο, τον Γιώργο τον έζησα περισσότερο. Είχαμε επαφές, πιο πολύ μια φορά στο τόσο να βγούμε να φάμε, τρώγαμε και με τον Μάριο μαζί στο σπίτι του, όταν έκανε στο Νέο Βουτζά εκείνο το σπίτι που άλλαξε… Δεν είχα τόση μεγάλη επαφή με τον Γιώργο από καλλιτεχνικής απόψεως, όταν παίζαμε μαζί στο θέατρο. Αλλά πηγαίναμε πολύ συχνά και τον έβλεπα γιατί τον θαύμαζα. Ήταν για μένα ολόκληρη εποχή. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ. Όπως και η Μαρινέλλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Μαρινέλλα ήταν δικός μου άνθρωπος και ήταν ένα κενό το οποίο… Το πιστεύετε ότι ακόμα δεν θέλω να ακούω τραγούδια; Δηλαδή όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω καιρό. Είδα ότι δεν μπορώ εύκολα να το μοιραστώ αυτό, με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω και τρέχω και κάνω δουλειές. Τρέχω σε άλλα», εξομολογήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη.