Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την μητέρα της

Όσα είπε για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Συγκινητική και άκρως αποκαλυπτική η συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Diary of a CEO» η Ιβάνκα Τραμπ. Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την μητέρα της, την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρας της αλλά και για τον καρκίνο του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα. Όταν η συζήτηση πήγε στην μητέρα της, Ιβάνα, που έφυγε από τη ζωή το 2022, η Ιβάνκα Τραμπ ξεκίνησε να δακρύζει και να κοιτά με συγκίνηση τις φωτογραφίες της. «Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το πώς να θέλω πολύ αυτό ό,τι κάνω. Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά. Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη» είπε ζητώντας χαρτομάντιλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της. Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε και για την γιαγιά της (την μητέρα της Ιβάνα) αλλά και για όλες τις αναμνήσεις και εμπειρίες που έχει μαζί της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ivanka Trump gets emotional as she reflects on mother Ivana's life & death. <br><br>: The Diary Of A CEO <a href="https://t.co/HCvxlxCGAT">pic.twitter.com/HCvxlxCGAT</a></p>— TMZ (@TMZ) <a href="https://twitter.com/TMZ/status/2042377083007971754?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περιέγραψε πως μένει μαζί τους στη Φλόριντα ενώ το παρατσούκλι που της έχει βγάλει είναι «Μπάμπι». «Η γιαγιά μου μαγείρευε κάθε γεύμα. Είναι απίστευτα στοργική. Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας», είπε συγκεκριμένα. Πρόσθεσε πως απολαμβάνει τις ιστορίες που διηγείται στα παιδιά της για την μητέρα της. «Δυστυχώς δεν γνώρισαν», εξήγησε. «Ανάσα» μέσα από την ψυχοθεραπεία

Μιλώντας για τον σύζυγό της και τον καρκίνο που πέρασε στον θυροειδή για δεύτερη φορά, η Ιβάνκα Τραμπ εξήγησε πως βρήκε διέξοδο στην ψυχοθεραπεία. «Είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου», ανέφερε. Δείτε όλη τη συνέντευξη: