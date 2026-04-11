Πάσχα στη Ναύπακτο για Πετρούνια και Μιλλούση- ΦΩΤΟ

Ένα ήρεμο και γραφικό Πάσχα στη Ναύπακτο επέλεξαν να περάσουν και φέτος ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας και η πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση, έχοντας στο πλευρό τους τις δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια.

Η οικογένεια βρέθηκε στην πόλη και συμμετείχε στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, παρακολουθώντας με κατάνυξη την περιφορά των Επιταφίων στο ιστορικό κέντρο. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το γραφικό Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το εντυπωσιακό τελετουργικό που προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.

Μάλιστα, στιγμιότυπα από τη Μεγάλη Παρασκευή μοιράστηκε η Βασιλική Μιλλούση με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.