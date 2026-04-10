Τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη αναμένεται να παντρευτούν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τον περασμένο Αύγουστο σε ρομαντικό σκηνικό στο Κάνσας.

Σύμφωνα με το Page Six, το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του στις 3 Ιουλίου. Όπως ανέφερε πηγή μάλιστα σε άλλο μέσο, την Daily Mail, οι καλεσμένοι υποχρεώθηκαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους υπογράφοντας συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) όταν στάλθηκαν οι προσκλήσεις, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν μυστικές οι λεπτομέρειες του γάμου.

Η επιλογή της τοποθεσίας προκαλεί έκπληξη, καθώς θαυμαστές είχαν εικάσει ότι ο πολυαναμενόμενος γάμος θα γινόταν στην έπαυλη των 17 εκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει η Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ.

Βέβαια, η τραγουδίστρια διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς και με τη Νέα Υόρκη. Το 2014 αγόρασε δύο ρετιρέ στην περιοχή Τραϊμπέκα, τα οποία στη συνέχεια ενοποίησε σε ένα μεγάλο διώροφο διαμέρισμα. Έχει αποκτήσει επίσης μία μεζονέτα και ένα λοφτ. Η σταρ έχει αφιερώσει και τραγούδι στην πόλη. Πρόκειται για το κομμάτι «Welcome to New York» που κυκλοφόρησε το 2014.