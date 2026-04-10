Grand Hotel: Ο Ρήγας κάνει πρόταση γάμου στην Κυβέλη

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», με τον Ρήγα και την Κυβέλη να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, σύμφωνα με το περιοδικό ΜyTV.

Η Κυβέλη ετοιμάζεται και πάλι να εγκαταλείψει κρυφά το ξενοδοχείο. Όμως αυτή τη φορά ο Ιορδάνης αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της και ειδοποιεί τον Άρη. Οι δύο τους αποφασίζουν να την παρακολουθήσουν, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να εντοπίσουν και, με τη βοήθεια του Χρόνου, να συλλάβουν τον Ρήγα.

Πράγματι, λίγο αργότερα η Κυβέλη συναντά τον αγαπημένο της, χωρίς να γνωρίζει πως ο Χρόνος τους παρακολουθεί. Ο αστυνόμος περιμένει και, την κατάλληλη στιγμή, περνά χειροπέδες στον Ρήγα.

Το γεγονός αυτό καταρρακώνει την Κυβέλη, που δεν μπορεί να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και καταλήγει στο πανδοχείο της Μαρίτας. Παράλληλα, ο Ρήγας μεταφέρεται στη φυλακή και έρχεται αντιμέτωπος με τον Χατζημήτρο, ο οποίος είναι ακόμα οργισμένος με την προδοσία του.

Από την άλλη, η Κυβέλη δεν μπορεί να ηρεμήσει και σκέφτεται ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις της. Έτσι, παίζει το τελευταίο της χαρτί για να σώσει για άλλη μια φορά τον Ρήγα από τη φυλακή.

Συγκεκριμένα, όπως θα παρακολουθήσουμε, θέτει ένα τεράστιο δίλημμα στον Αλέξανδρο προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που έκανε εναντίον του. Όταν η Σοφία βλέπει τον Αλέξανδρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεράσιμο, συνειδητοποιεί σοκαρισμένη ότι η μητέρα της την πρόδωσε.

Την επόμενη, η Κυβέλη επισκέπτεται τον Ρήγα και τότε εκείνος της ζητάει να παντρευτούν. Η πρόταση γάμου ξαφνιάζει την Κυβέλη, που με κομμένη την ανάσα καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει την καρδιά της και θα ζήσει με τον αγαπημένο της ή αν θα προστατεύσει την οικογένειά της από ένα νέο σκάνδαλο.