Μιχάλης Οικονόμου: «Μετά το βραβείο Χορν δεν είναι ότι έπεσαν οι προτάσεις σωρηδόν»

Ο Μιχάλης Οικονόμου συνάντησε τον Ανδρέα Λαγό, στην εκπομπή “ΠΟΠ Μαγειρική” στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε λίγο πίσω στον χρόνο και μίλησε για το θεατρικό βραβείο Χορν που έλαβε το 2010 και την σημασία που έχει για τον ίδιο μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Οικονόμου παραδέχθηκε αρχικά πως “δεν είχα ανάγκη από δικαίωση, όντας τότε στα πολύ πρώτα μου βήματα. Αλλά, σίγουρα, το βραβείο ήταν ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Γιατί είχαμε τον μύθο αυτόν, του βραβείου Χορν και όταν μου συνέβη, ειλικρινά δεν μπορούσα να το πιστέψω ούτε να το διανοηθώ”.

“Ήταν ένα μικρό ταπ – ταπ στην πλάτη, ότι δηλαδή “τα πας καλά, συνέχισε έτσι”. Η αλήθεια όμως είναι, επειδή το 2010 ήταν η αρχή της κρίσης, δεν είναι ότι έπεσαν και οι προτάσεις σωρηδόν”.

"Το κουβαλάω, όμως, μέχρι και σήμερα σαν ένα πολύ τιμητικό παράσημο. Και μόνο που έχει το όνομα του Δημήτρη Χορν, με συνοδεύει σαν μια σφραγίδα στην πορεία μου με πολύ αγάπη και τρυφερότητα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Μιχάλης Οικονόμου στην καθημερινή εκπομπή μαγειρικής του Ανδρέα Λαγού στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.