Ποιός είναι ο νέος στρατιωτικός ιερέας της Καλαμάτας που τραγουδάει Μάκη Χριστοδουλόπουλο σε μεζεδοπωλείο- ΒΙΝΤΕΟ

Με επιβλητική παρουσία, γκριζαρισμένα μαλλιά, φράντζα και καλοσχηματισμένο μούσι, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας ο νέος στρατιωτικός ιερέας της Φρουράς Καλαμάτας, δεν περνά σε καμία περίπτωση απαρατήρητος. Το βλέμμα του είναι ευθύ και διαπεραστικό, από αυτά που δύσκολα σηκώνουν… πολλές αντιρρήσεις, ενώ η συνολική του εικόνα «γεμίζει» το κάδρο με μια αυστηρότητα που τραβάει αμέσως την προσοχή. Την ίδια στιγμή, τα προσεγμένα χαρακτηριστικά του δίνουν μια πιο σύγχρονη πινελιά στην παραδοσιακή μορφή ενός κληρικού, θυμίζοντας ότι πίσω από την αυστηρή εικόνα μπορεί να κρύβεται και μια πιο απρόβλεπτη πλευρά.

Η πρώτη εικόνα που προκάλεσε φρενίτιδα σχολίων στα social media ήρθε μέσα από τη δημοσιοποίηση της επίσκεψής του στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, όπως έγινε γνωστό από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, όπου εμφανίζεται δίπλα στον Ποιμενάρχη, αρκετοί χρήστες στάθηκαν κυρίως στην έντονη φυσιογνωμία του νέου στρατιωτικού ιερέα, με τα σχόλια να κινούνται από τον θαυμασμό μέχρι τις πιο ανάλαφρες παρατηρήσεις για το «στιβαρό» παρουσιαστικό του. Κατά τη συνάντηση, ο π. Σοφρώνιος ζήτησε την ευχή και την ευλογία του Ποιμενάρχη της Μεσσηνιακής Εκκλησίας ενόψει των νέων καθηκόντων που αναλαμβάνει στις Ένοπλες Δυνάμεις της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε τη σημασία της πνευματικής στήριξης τόσο των στρατευμένων όσο και των στελεχών, ευχόμενος στον νέο στρατιωτικό ιερέα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του. Ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος κατάγεται από την Τριφυλία και στο παρελθόν υπηρέτησε ως κληρικός στη Μητρόπολη Μάνης. Πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα στρατιωτικού ιερέα στη Φρουρά Καλαμάτας, με βασική αποστολή την πνευματική στήριξη των στελεχών και των στρατευμένων της περιοχής, έχοντας λάβει την ευχή του Μητροπολίτη για το νέο του έργο.

Η εμφάνιση του σε μεζεδοπωλείο

Ωστόσο, ένα δεύτερο στιγμιότυπο που έρχεται τώρα στη δημοσιότητα αλλάζει το «κάδρο» και δίνει μια πιο απρόσμενη διάσταση στην εικόνα του αρχιμανδρίτη Σωφρόνιου. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο αρχιμανδρίτης εμφανίζεται σε μεζεδοπωλείο, ντυμένος με τα ράσα, να τραγουδά τραγούδι του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, με την παρέα να τον συνοδεύει και να τον αποθεώνει. Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο εικόνες, από το επίσημο περιβάλλον της Μητρόπολης σε μια χαλαρή στιγμή με τραγούδι και παρέα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα σχολίων. Κάποιοι είδαν μια ανθρώπινη, αυθόρμητη πλευρά ενός κληρικού, άλλοι αντιμετώπισαν την εικόνα με χιούμορ, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι και το πιο συνηθισμένο» θέαμα. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας φαίνεται πως κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απασχολήσει τα social media για περισσότερους από έναν λόγους. Και ίσως αυτός ο συνδυασμός , το αυστηρό παρουσιαστικό και πιο λαϊκή και η εξωστρεφής πλευρά είναι τελικά που τον κάνει να ξεχωρίζει.