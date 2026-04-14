Άρης Μουγκοπέτρος: Ο χωρισμός είναι ένα γερό «χαστούκι»

«Είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός» παραδέχθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας για το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του έπειτα από περίπου δέκα χρόνια σχέσης.

Ο γνωστός μουσικός εξομολογήθηκε ακόμη ότι αυτό το διάστημα δεν είναι ερωτευμένος, παρά μόνο με τη δουλειά του.

«Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός και όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν χωρίζεις είναι μία αρχή στο να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με την πρώην σύντροφό σου και να λειτουργήσετε καλύτερα πλέον, εφόσον βλέπεις ότι δεν τα πάτε καλά, για την ανατροφή των παιδιών. Γιατί νομίζω ότι δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες – συγγνώμη για την έκφραση – των μεγάλων. Τα παιδάκια είναι χαρά, θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς και θέλουν αγάπη. Δεν θέλουν κάτι άλλο, δεν αγαπάνε με δόλο», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει να κάνω όνειρα. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό» πρόσθεσε ο Άρης Μουγκοπέτρος.