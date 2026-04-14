Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο «The George Liopetas Workshop» στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss

Έλαβε χώρα στην Πάτρα κατά τις 7,8 & 9 Απριλίου 2026
Η πόλη της Πάτρας αποτέλεσε για τρίτη συνεχή χρονιά το απόλυτο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες της εικόνας, φιλοξενώντας με τεράστια επιτυχία το The George Liopetas Workshop 2026. Το πολυαναμενόμενο φωτογραφικό σεμινάριο, με την υπογραφή του καταξιωμένου φωτογράφου Γιώργου Λιοπετά, απευθύνθηκε σε fine artists και φωτογράφους γάμου από ολόκληρη την Ελλάδα, με κεντρικό άξονα τη γνώση, την εξέλιξη και την υψηλή αισθητική.
Φέτος, ο χώρος διεξαγωγής προσέδωσε μια μοναδική ατμόσφαιρα στη διοργάνωση, καθώς επιλέχθηκε το εμβληματικό και ιστορικό οινοποιείο της Achaia Clauss. Σε αυτό το μαγευτικό σκηνικό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν, να δικτυωθούν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους γύρω από τη fine art φωτογραφία γάμου.
Να μοιραστούμε σε αυτό το σημείο πως ο Γιώργος Λιόπετας, μετά από διεξαγωγή σεμιναρίων σε Αθήνα, Κόμο, Τοσκάνη αλλά και Νέα Υόρκη έχει επιλέξει την πόλη της Πάτρας για να διεξάγει το The George Liopetas Workshop μία φορά κάθε χρόνο καθώς ο ίδιος θεωρεί πως η Πάτρα αλλά και η Δυτική Ελλάδα γενικότερα έχουν τόσο όμορφα σημεία που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από γνωστά venues του εξωτερικού και μπορούν να φιλοξενήσουν γάμους και events με πελάτες από όλο τον κόσμο!
Η Πρώτη Ημέρα: Έμπνευση και Τεχνογνωσία
Η πρώτη ημέρα του workshop ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση και τη θεωρητική προσέγγιση του επαγγέλματος. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εμπεριστατωμένες ομιλίες από κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις:
- Γιώργος Λιοπετάς: Φωτογράφος και διοργανωτής του σεμιναρίου, ο οποίος μοιράστηκε το όραμα και την τεχνική του.
- Βασίλης Κανταράκης: Κινηματογραφιστής γάμων, με εστίαση στην αφήγηση μέσω της κινούμενης εικόνας.
- Ρένα Τζεβελέκου: Wedding planner, που ανέλυσε τη δυναμική σχέση μεταξύ οργάνωσης και αποτύπωσης ενός γάμου.
- Eva Kanad: Event planner και συνιδρύτρια του Unveiled Podcast, η οποία προσέφερε μια φρέσκια ματιά στις σύγχρονες τάσεις.
- Περικλής Παπανδρεόπουλος: Κινηματογραφιστής και ιδιοκτήτης της εταιρείας White Filming, ο οποίος καθήλωσε το κοινό με την εμπειρία του.
Δύο Ημέρες, Δύο Εκπληκτικά Editorials
Το πρακτικό κομμάτι του workshop απογειώθηκε τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα, με τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών, υψηλών προδιαγραφών φωτογραφικών editorials:
- Τη 2η ημέρα, η Ρένα Τζεβελέκου, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Rena and Co. Events, ανέλαβε το wedding planning & design, δημιουργώντας ένα οπτικό υπερθέαμα που ενθουσίασε τους φωτογράφους και προσέφερε μοναδικές λήψεις.
- Την 3η ημέρα, τη σκυτάλη πήρε η Ιωάννα Λουκάκη, ιδιοκτήτρια της Joanna Loukaki Weddings and Events, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα πιο κλασσικό και ρομαντικό editorial εμπνευσμένο από τον Γάλλο ζωγράφο Claude Monet , το οποίο αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο του πρακτικού σκέλους.
*"3 ημέρες, πάνω από 20 καλλιτέχνες, γνώση, networking, ανταλλαγή απόψεων, αλλά και 2 wedding editorials με φόντο ένα από τα ιστορικότερα οινοποιεία της Ευρώπης! Αυτό και άλλα πολλά ήταν το The George Liopetas Workshop 2026." μοιράστηκε μαζί μας ο Γιώργος Λιόπετας.
Η φετινή διοργάνωση απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η ελληνική κοινότητα των φωτογράφων γάμου διακρίνεται για το ταλέντο, το πάθος της για μάθηση και την αστείρευτη διάθεση για καλλιτεχνική εξέλιξη.
Οι φωτογραφίες του άρθρου είναι από τον ταλαντούχο Stravolemos George.
