Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο «The George Liopetas Workshop» στον ιστορικό χώρο της Achaia Clauss

Η πόλη της Πάτρας αποτέλεσε για τρίτη συνεχή χρονιά το απόλυτο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες της εικόνας, φιλοξενώντας με τεράστια επιτυχία το The George Liopetas Workshop 2026. Το πολυαναμενόμενο φωτογραφικό σεμινάριο, με την υπογραφή του καταξιωμένου φωτογράφου Γιώργου Λιοπετά, απευθύνθηκε σε fine artists και φωτογράφους γάμου από ολόκληρη την Ελλάδα, με κεντρικό άξονα τη γνώση, την εξέλιξη και την υψηλή αισθητική.

Φέτος, ο χώρος διεξαγωγής προσέδωσε μια μοναδική ατμόσφαιρα στη διοργάνωση, καθώς επιλέχθηκε το εμβληματικό και ιστορικό οινοποιείο της Achaia Clauss. Σε αυτό το μαγευτικό σκηνικό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν, να δικτυωθούν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους γύρω από τη fine art φωτογραφία γάμου.

Να μοιραστούμε σε αυτό το σημείο πως ο Γιώργος Λιόπετας, μετά από διεξαγωγή σεμιναρίων σε Αθήνα, Κόμο, Τοσκάνη αλλά και Νέα Υόρκη έχει επιλέξει την πόλη της Πάτρας για να διεξάγει το The George Liopetas Workshop μία φορά κάθε χρόνο καθώς ο ίδιος θεωρεί πως η Πάτρα αλλά και η Δυτική Ελλάδα γενικότερα έχουν τόσο όμορφα σημεία που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από γνωστά venues του εξωτερικού και μπορούν να φιλοξενήσουν γάμους και events με πελάτες από όλο τον κόσμο!