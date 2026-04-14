Ο Τομ Χανκς κράτησε τον Επιτάφιο σε εκκλησία στο Λος Άντζελες

Σε εκκλησία στο Λος Άντζελες βρέθηκε φέτος το Πάσχα ο Τομ Χανκς, όπου παρακολούθησε την Ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και εθεάθη να κρατά τον Επιτάφιο.

Όπως φαίνεται σε ανάρτηση που έκανε η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Μελίνα Κανακαρίδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ορθόδοξο Πάσχα που γιόρτασε με φίλους της. Στη δημοσίευσή της περιλαμβάνεται φωτογραφία από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, στην οποία ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά τον Επιτάφιο στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες.

Όπως έγραψε η ηθοποιός στη δημοσίευσής της για τον εορτασμό του Πάσχα: «Χριστός Ανέστη. Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μία καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο εφετινός εορτασμός ήταν απίστευτα ξεχωριστός –καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα– η ασύλληπτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες λειτουργίες στον Καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλος. Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν στις δυσκολότερες στιγμές! Τόσο ευγνώμων».

