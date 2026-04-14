Emily in Paris: Προσγειώνεται Αθήνα και Μονακό;

Ο 6ος κύκλος του Emily in Paris έρχεται με γυρίσματα σε Ελλάδα και Μονακό, φέρνοντας τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στο επίκεντρο.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν μετά το φινάλε της πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» φαίνεται πως επιβεβαιώνονται: H νέα σεζόν ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μεσόγειο, με βασικούς σταθμούς την Ελλάδα και το Μονακό.

Ήδη διεθνή μέσα της βιομηχανίας του θεάματος αναφέρουν ότι τα γυρίσματα του 6ου κύκλου θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες τοποθεσίες υψηλής αισθητικής, με ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη να θεωρούνται οι επικρατέστερες επιλογές. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή σημεία, η παραγωγή φέρεται να έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα για αναγνώριση χώρων και συνεργασίες με ελληνικά συνεργεία.

Το φινάλε της 5ης σεζόν άφησε σαφείς υπαινιγμούς για την εξέλιξη της ιστορίας:

ο Gabriel, ο μεγάλος έρωτας της Emily, εργάζεται πλέον ως σεφ σε θαλαμηγό στα ελληνικά νησιά και της στέλνει πρόσκληση για να τον συναντήσει. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι.

Η πρωταγωνίστρια Lily Collins είχε μάλιστα αφήσει να εννοηθεί εδώ και καιρό ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της σειράς, εκφράζοντας την επιθυμία να διοργανωθεί εκεί ακόμη και το bachelorette πάρτι της Mindy.

Στον νέο κύκλο αναμένεται να επιστρέψουν βασικά μέλη του καστ, όπως οι Ashley Park, Lucas Bravo και Lucien Laviscount, ενώ τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαΐου.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την εξέλιξη της πλοκής, τονίζοντας πως οι ιδέες υπάρχουν αλλά όλα παραμένουν ανοιχτά σε αλλαγές. Ωστόσο, έχει επισημάνει ότι η σχέση της Emily με τον Gabriel αποτελεί τον βασικό συναισθηματικό άξονα της σειράς.

Τι θα δούμε στην Ελλάδα; Σίγουρα ήλιο, ειδυλλιακό σκηνικό και ρομάντζο στα ελληνικά νησιά.