Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε απόσπασμα από το νέο της τραγούδι που θα βγει στις 24 Απριλίου

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι στη νέα της δισκογραφική εταιρεία «Vission Music» που ίδρυσε μαζί με την Δήμητρα Κούστα
Το νέο της τραγούδι είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει η Αννα Βίσση και οι θαυμαστές περιμένουν πως και πως να φτάσει η 24η Απριλίου για να το απολαύσουν.
Το νέο της τραγούδι της Άννας Βίσση «Αιγαίο» αναμένεται να γίνει το νέο hit του καλοκαιρού και μέσα από τα social media η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα μικρό απόσπασμα από το κομμάτι.
«Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο, μ’ άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω», λένε οι στίχοι.
Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι στη νέα της δισκογραφική εταιρεία «Vission Music» που ίδρυσε μαζί με την Δήμητρα Κούστα.
Ένα νέο creative label, στόχος του οποίου είναι να στεγάσει το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της απόλυτης Ελληνίδας star, λειτουργώντας ως ένα κεντρικό hub για όλες τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Η εταιρεία θα τα περιλαμβάνει όλα. Εμφανίσεις, δισκογραφική δουλειά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την Άννα Βίσση.
Οι τρυφερές φωτογραφίες της Λένας Δροσάκη και του Αλέξανδρου Μπουρδούμη με τον γιο τους για την ονομαστική του γιορτή
Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Coachella 2026 -«Ζω την καλύτερη φάση της καριέρας μου»
TikTok: Ποιοι κρύβονται πίσω από τα viral βίντεο με ΑΙ φρούτα και λαχανικά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr