Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε απόσπασμα από το νέο της τραγούδι που θα βγει στις 24 Απριλίου

Το νέο της τραγούδι είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει η Αννα Βίσση και οι θαυμαστές περιμένουν πως και πως να φτάσει η 24η Απριλίου για να το απολαύσουν.

Το νέο της τραγούδι της Άννας Βίσση «Αιγαίο» αναμένεται να γίνει το νέο hit του καλοκαιρού και μέσα από τα social media η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα μικρό απόσπασμα από το κομμάτι.

«Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο, μ’ άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω», λένε οι στίχοι.

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι στη νέα της δισκογραφική εταιρεία «Vission Music» που ίδρυσε μαζί με την Δήμητρα Κούστα.