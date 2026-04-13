Οι τρυφερές φωτογραφίες της Λένας Δροσάκη και του Αλέξανδρου Μπουρδούμη με τον γιο τους για την ονομαστική του γιορτή

Με τρυφερές φωτογραφίες ευχήθηκαν η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στον γιο τους για την ονομαστική του γιορτή.

Ο μικρός Αναστάσης γιόρταζε την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και οι δύο γονείς ανέβασαν στο Instagram στιγμιότυπα μαζί του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη τους για εκείνον.

Η Λένα Δροσάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία αγκαλιά με τον 6χρονο και σημείωσε στη λεζάντα: «Χρόνια σου πολλά Αναστάση μου, είσαι ένα παιδί γεμάτο φως και αγάπη να έχεις υγεία και ευλογία! Σε αγαπώ Ανάσταση μου».

Δείτε τη φωτογραφία