H Λόρεν Σάντσεζ λέει ότι είναι έτοιμη να αποκτήσει παιδί στα 56 της με τον 62χρονο Τζεφ Μπέζος

Έτοιμη να αποκτήσει παιδί με τον σύζυγό της, Τζέφ Μπέζος, δηλώνει η 56χρονη Λόρεν Σάντσεζ.

«Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους New York Times το Σάββατο.

Η ατάκα αυτή, μάλιστα, υποχρέωσε εκπρόσωπο της Σάντσεζ να διευκρινίσει ότι η 56χρονη δεν είναι έγκυος στο παιδί του ιδιοκτήτη της Amazon.

Η Σάντσεζ είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενες σχέσεις: απέκτησε το μεγαλύτερο παιδί της, τον 25χρονο Νίκκο με τον πρώην παίκτη του NFL Τόνι Γκονζάλες, ενώ απέκτησε και άλλα δύο παιδιά, τον 19χρονο Έβαν και την 18χρονη Έλλα με τον επιχειρηματία Πάτρικ Γουάιτσελ.

Από την πλευρά του ο 62χρονος Μπέζος είναι πατέρας τριών γιων και μιας κόρης με την πρώην σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ.

Εκτός από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος, η Σάντσεζ μίλησε στους ΝΥΤ και για τη σχέση της με τον mr Amazon τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2025 σε μια λαμπρή τελετή στη Βενετία.

«Μιλώ για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα!. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος και δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία» είπε η Σάντσεζ..

Όσον αφορά τις φιλίες της με διασημότητες όπως η Κρις Τζένερ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Σάντσεζ είπε για τον διάσημο ηθοποιό: «Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι ο νέος μου φίλος. Όχι, ξέρω τον Λίο από τότε που ήμουν 25. Είκοσι πέντε».