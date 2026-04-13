Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο ξέφρενος αποκαλυπτικός χορός της πριν μπει σε κλινική αποτοξίνωσης

Η 44χρονη ποπ σταρ αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια έπειτα από πιέσεις του στενού της περιβάλλοντος, ενώ πηγές αναφέρουν ότι η ίδια αναγνώρισε πως είχε φτάσει σε οριακό σημείο
Με έναν ξέφρενο χορό φορώντας ένα άκρως αποκαλυπτικό κορμάκι... γιόρτασε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τις τελευταίες ώρες πριν την είσοδό της σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψή της στις αρχές Μαρτίου όταν εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα.
Τότε οι αστυνομικοί είχαν ανακαλύψει μια άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της και πιστεύεται ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια φοράει ένα διάφανο μαύρο κορμάκι και λικνίζεται έξαλλα.
Όπως παρατηρεί, μάλιστα, η Page Six, η Σπίαρς βρέθηκε πολύ κοντά στο «ατύχημα» με την ίδια να κρατάει το κορμάκι για να μην υπάρξουν αποκαλύψεις.
Σε κάποιο σημείο του βίντεο, δε, χτύπησε τα οπίσθιά της καθώς έδειχνε την γυμνή πλάτη της υπό τους ήχους του "I Like It" των Cardi B, J Balvin και Bad Bunny.
Η απόφασή της έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, όταν φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών. Πηγές αναφέρουν ότι το περιστατικό λειτούργησε ως «καμπανάκι αφύπνισης» για την τραγουδίστρια.
Παράλληλα, εκκρεμεί δικαστική υπόθεση, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στις αρχές Μαΐου, με τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης να εκτιμάται ότι θα ληφθεί υπόψη. Στο πλευρό της βρίσκονται και οι δύο γιοι της από τον γάμο της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, στηρίζουν την απόφασή της.
Το πρόγραμμα αποτοξίνωσης έχει διάρκεια 30 ημερών, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή της για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνουν πηγές από το περιβάλλον της, η απόφαση ήταν καθαρά δική της και σχετίζεται τόσο με τη βελτίωση της ψυχικής της υγείας όσο και με την ανάγκη να επανέλθει σε μια πιο σταθερή καθημερινότητα.
Λίγο πριν την εισαγωγή της στην κλινική, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν να χορεύει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μετά τη σύλληψή της, φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, όπου μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες της.
