Άγιος έρωτας: Η Χλόη και ο Νικόλαος μαθαίνουν ότι ο Γεράσιμος έχει πέσει σε κώμα

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 15 Απριλίου

Η Σμαρώ θυμώνει με την Δώρα, που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη να δει τον Αργύρη στη φυλακή, ενώ ο Αργύρης περνάει δύσκολα στο κρατητήριο. Ο Νικηφόρος ανοίγεται στη Μάρω για τα προσωπικά του. Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ένα παράτολμο σχέδιο, για να ξεμπλέξουν οι οικογένειές τους απ’ τον υπόκοσμο. Ο Κυριάκος είναι έξαλλος με τον Πέτρο και τον Στέφανο για τα παράνομα μπλεξίματα τους. Η Χλόη και ο Νικόλαος συμπαρίστανται στη Δώρα όσο εκείνη περιμένει νέα για τον Γεράσιμο στο νοσοκομείο. Η Δέσποινα προσπαθεί να πείσει την Δώρα ότι δεν είναι εκείνη ο εχθρός της, αλλά ο Παύλος. Εν τω μεταξύ, ο Λεωνίδας ομολογεί στον Λάμπρο τι σκοπεύει να κάνει κι ο Λάμπρος σοκάρεται.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 16 Απριλίου

Η Χλόη και ο Νικόλαος μαθαίνουν ότι ο Γεράσιμος έχει πέσει σε κώμα. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι γιατροί δεν δίνουν πολλές ελπίδες να ανακάμψει. Ο Κυριάκος, παραδέχεται τα λάθη του στο μεγάλωμα των παιδιών του και τους επιβάλλει αυστηρούς όρους, απαιτώντας απόλυτη υπακοή. Ο Λεωνίδας, παρά τις προειδοποιήσεις του Λάμπρου, επιμένει να εκδικηθεί τον Μαρκόπουλο ενώ αιφνιδιάζει τον Νικόλαο όταν ζητάει να μάθει όλα όσα δεν του έχει πει ακόμα για τα 5 χρόνια που ήταν στη Στέρνα. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία της Άννας και η Μάρω δείχνει πως είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον στηρίξει στη δύσκολη αυτή φάση της ζωή του. Παράλληλα, ενώ όλοι έχουν την αγωνία του Αντρέα, φαίνεται πως υπάρχουν κι άλλα πράγματα που δε γνωρίζουν για εκείνον! Ο Παύλος καταλαβαίνει πως οι εχθροί του αυξάνονται επικίνδυνα και αποφασίζει να στραφεί σε νέους συμμάχους.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione