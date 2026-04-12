Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο, παραμένω νεανική γεροντοκόρη»

Με αφορμή τη θεατρική της παρουσία αυτή τη σεζόν, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο εξηγώντας για ποιους λόγους δεν νιώθει πως είναι συμφιλιωμένη μαζί του.

Η σχέση σας με τον χρόνο που περνά είναι ειρηνική;

Δεν μπορείς να κάνεις και πόλεμο με τον χρόνο! Πως να τον πολεμήσεις;

Είστε συμφιλιωμένη λοιπόν;

Όχι, ούτε συμφιλιωμένη είμαι μαζί του. Μεγαλώνω όμως με χαρά, επιθυμία, ευγένεια και μεγαλοπρέπεια. Ο χρόνος είναι επινόηση, ένα νούμερο. Εγώ παραμένω ανήσυχο πνεύμα με μεγαλίστικες τάσεις. Μια νεανική γεροντοκόρη!

Συνειδητοποιώ ότι, όσο βαδίζω στα χρόνια, νιώθω καλύτερα ως άνθρωπος. Οι γυναίκες έχουμε πιο μεγάλη δυσκολία στο να μας αποδεχθούν. Τα πάντα κινούνται γύρω από τα νιάτα. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και λίγο πιο διάφανος.