Ο Ακύλας ξεσήκωσε το Άμστερνταμ με το «Ferto»- ΒΙΝΤΕΟ

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Ακύλας ερμηνεύοντας ζωντανά το «Ferto» σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τη Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Άμστερνταμ, καθώς εμφανίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pre-parties του θεσμού, συμμετέχοντας στο Eurovision in Concert.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Ακύλας παρουσίασε το «Ferto» μπροστά στο κοινό, σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις πριν από τη Eurovision, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετέχοντες και φαν από όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του σχετικά με την προώθηση του κομματιού του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.