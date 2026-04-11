Η Καίτη Γαρμπή σε εμφάνιση... λαγουδάκι για το Πάσχα

Μια διαφορετική ανάρτηση ενόψει του Πάσχα έκανε η Καίτη Γαρμπή, καθώς δημοσίευσε φωτογραφία, στην οποία παρουσιάζεται μεταμφιεσμένη σε λαγουδάκι.

Η τραγουδίστρια έστειλε ευχές στους θαυμαστές της για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, μέσω μίας δημοσίευσης που έκανε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε ένα στιγμιότυπό της με εντελώς διαφορετικό look: μαλλιά σε γκρι απόχρωση, ολοκληρώνοντας την εικόνα με αυτιά λαγού και γούνα.

«Καλή Ανάσταση και Καλό, ευλογημένο Πάσχα με υγεία και ευτυχία σε όλους! Μακάρι ο Θεός να δώσει φώτιση στους κυβερνώντες ανά τον κόσμο και να επικρατήσει Λογική, Αγάπη και Ειρήνη» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

