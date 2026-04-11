Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει αμακιγιάριστη με την κόρη της και απαντάει στις κριτικές

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα και πλέον έχει επιστρέψει με το παιδί της στο σπίτι που μένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Λίγες ώρες πριν το φετινό Πάσχα, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία αγκαλιά με την κορούλα της και στη λεζάντα, επιχείρησε να απαντήσει σε εκείνους που σχολίασαν αρνητικά τις πρώτες φωτογραφίες της από το μαιευτήριο, επειδή ήταν μακιγιαρισμένη.

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε λόγο ακόμα και για χυδαία σχόλια ορισμένων, που διαφωνούσαν με τον τρόπο που πόζαρε. Στη νέα φωτογραφία από το σπίτι, η παρουσιάστρια ποζάρει δίχως ίχνος μακιγιάζ. Δεν έχει μετανιώσει για τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν. Όπως λέει, κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη, με τον τρόπο που εκείνη επιλέγει.

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι.

Και αναρωτιέμαι… γιατί; Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη – όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο… μετά από πόνο κ δυσκολία… Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό… Ιερό… Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη! Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη… Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή! Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα… Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή, όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν… και φαντάζουν τόσο ασήμαντα!

Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν! Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι… Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι. Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη. Καλή Ανάσταση σε όλους», γράφει η Κατερίνα Καινούργιου.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βρέθηκε στο μαγαζί Forte που διατηρεί στο Κολωνάκι, το οποίο έκλεισε 5 χρόνια λειτουργίας. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας διοργάνωσε ένα πάρτι εκεί, με τον Ηλία Βρεττό να ξεσηκώνει τον κόσμο με τις επιτυχίες του.