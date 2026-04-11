Γη της Ελιάς: Η Ασπασία παθαίνει έμφραγμα ακούγοντας την ετυμηγορία του δικαστηρίου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Γη της Ελιάς».

Από τη μία η Ασπασία παθαίνει έμφραγμα ακούγοντας την ετυμηγορία του δικαστηρίου και από την άλλη η Ισμήνη προσπαθεί να δώσει τέλος στη ζωή της. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, το σπίτι της Αριάδνης και του Γιώργη πιάνει φωτιά.

Καθώς οι μέρες περνούν, τα βλέμματα και το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένα στη δικαστική αίθουσα όπου η Ασπασία δικάζεται για τον φόνο του Δημοσθένη. Σύμφωνα με το MyTV, όμως, η πίεση, οι αποκαλύψεις και τελικά η απόφαση του δικαστηρίου δημιουργούν άγχος στη γυναίκα, η οποία καταρρέει και η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή. Όπως θα παρακολουθήσουμε, κάποια στιγμή οι καταθέσεις των μαρτύρων ολοκληρώνονται και η δίκη μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση της συνηγόρου πολιτικής αγωγής. Όσα λέει όμως η σκληρή δικηγόρος που έχει βάλει η ξαδέλφη του Δημοσθένη φέρνουν την Ασπασία ένα βήμα πιο κοντά στα ισόβια. Στη συνέχεια σειρά έχει ο Λυκούργος. Ο έμπειρος δικηγόρος σηκώνεται για την αγόρευση του, ελπίζοντας να πείσει την έδρα πως η Ασπασία έχει ελαφρυντικά και οδηγήθηκε σε αυτή την αποτρόπαιη πράξη για να δικαιώσει τη μνήμη του γιου της.

Την επόμενη μέρα η Ασπασία εμφανίζεται στην τελευταία παράσταση της δίκης με κακή ψυχολογία και ενοχλήσεις στην καρδιά. Δεν αποκαλύπτει όμως τίποτα σε κανέναν, καθώς θέλει να τελειώνει με αυτή τη διαδικασία. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για εκείνη όταν το δικαστήριο της επιβάλλει την ποινή.

Η Ασπασία μετά την απόφαση του δικαστηρίου καταρρέει. Μπροστά στα έντρομα μάτια όλων, παθαίνει έμφραγμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με την κατάστασή της να κρίνεται πολύ δύσκολη. Οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να τη σώσουν, αλλά η ήδη επιβαρυμένη κατάστασή της από τα προηγούμενα καρδιακά επεισόδια δεν τους αφήνουν πολλές ελπίδες και όλοι προσεύχονται για ένα θαύμα.