Η Νία Βαρντάλος γιόρτασε και ευχήθηκε «Καλό Πάσχα» με τους Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον και Billy Zane

Η Νία Βαρντάλος δεν ξεχνάει ποτέ την ελληνική καταγωγή της και κάθε χρόνο γιορτάσει το Πάσχα, όπου και αν βρίσκεται.

Αυτή τη φορά, καλεσμένοι στη γιορτή που οργάνωσε ήταν μεταξύ άλλων οι: Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον και Billy Zane. Φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί και αντάλλαξαν ευχές, τη μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας.

Η Νία Βαρντάλος μοιράστηκε μία ανάρτηση στο Instagram, μια μέρα μετά το ελληνικό Πάσχα, στην οποία απεικονίζονται και οι John Στάμος και Σπύρος Κατσαγιάννης. Όλοι τους χαλαροί και ευδιάθετοι μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, με την παρουσία του Τομ Χανκς να κεντρίζει τα βλέμματα.

Μία φωτογραφία που μέσα σε λίγα λεπτά ξεπέρασε τα 3.000 likes, με τους followers της ηθοποιού να της εύχονται «Χριστός Ανέστη», γράφοντας όμορφες ευχές για υγεία και ευτυχία.

Ήταν για όλους ένα ευχάριστο διάλειμμα πριν την επιστροφή στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μια συνάντηση με αφορμή το ελληνικό Πάσχα, με γεύσεις και άρωμα Ελλάδας.