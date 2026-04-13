Απολλεών: Ξανά μητέρα η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» που είχε χάσει την κόρη της

Η πρώην παίκτρια του « My Style Rocks», ανακοίνωσε πως έγινε ξανά μητέρα τη Μεγάλη Τετάρτη και δήλωσε πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η νεαρή που είχε συστηθεί το 2023 στο τηλεπαιχνίδι ως «Απολλεών» είχε μιλήσει για το πώς «γεννήθηκε» αυτό το όνομα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της και για την απώλεια της κόρης της που την είχε συντρίψει.

Η Απολλεών δημοσιοποίησε βίντεο στο TikTok και ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Με δάκρυα στα μάτια από συγκίνηση και χαρά, ανέφερε πως έγινε ξανά μητέρα. Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks», προσπάθησε τους μήνες της εγκυμοσύνης της να μην γίνει γνωστό πως περιμένει παιδί. Πλέον έχει δύο γιους και μένει απόλυτα προσηλωμένη στην ανατροφή τους.

«Επέλεξα την Κυριακή του Πάσχα, μία τόσο σημαντική ημέρα, να μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό που κρατάω εδώ και κάποιους μήνες. Ένα μυστικό που ξεκίνησε το 2025 και κατέληξε το 2026, τη Μεγάλη Τετάρτη, που έγινε ξανά μανούλα. Ο Χριστός και η Παναγία με ευλόγησαν και μου έδωσαν άλλη μία ευκαιρία. Το μικρό μου θαύμα βρίσκεται εδώ μέσα και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι. Ήθελα να το κρατήσω όσο πιο δικό μου γινόταν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω πια στη ζωή δύο αγοράκια. Αλλά όσοι ξέρετε την ιστορία μου ή την ιστορία πίσω από το όνομα Απολλεών, ξέρετε ότι δεν έχω περάσει κι εύκολα. Το κράτησα όλο αυτό για εμένα και σε κλειστό κύκλο γιατί είμαι παθούσα, αλλά αυτά θα τα πούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Αυτά είναι δάκρυα χαράς. Πραγματικά ζητάω χίλια συγγνώμη που με βλέπετε έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα με έχετε συνηθίσει αλλιώς, αλλά δεν υπήρξα πιο αληθινή. Δεν έχω άλλον τρόπο να το μεταφέρω, γιατί είμαι τόσο συγκινημένη. Κάθε μέρα είναι απίστευτη. Η Απολλεών σας είναι πολύ πολύ χαρούμενη».