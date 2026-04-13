Τζένιφερ Λόπεζ: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο Coachella 2026 -«Ζω την καλύτερη φάση της καριέρας μου»

Για ακόμη μία φορά η μεγάλη σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται πως απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές performers της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πραγματοποιώντας μια εκρηκτική –και άκρως απρόσμενη– εμφάνιση στο Coachella 2026.

Μια εμφάνιση-έκπληξη που ξεσήκωσε το κοινό

Το βράδυ του Σαββάτου (11/4), στη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, η 56χρονη σταρ εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σετ του David Guetta.

Ο διάσημος DJ προανήγγειλε «μια φίλη», με το κοινό να εκρήγνυται όταν η J.Lo εμφανίστηκε στη σκηνή, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της στο εμβληματικό φεστιβάλ, με την καριέρα της που ξεπερνά τα 25 χρόνια.

Το εντυπωσιακό outfit

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε την παράσταση φορώντας ένα στενό, αστραφτερό κορμάκι που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, συνδυασμένο με ένα εντυπωσιακό jacket με φτερά.