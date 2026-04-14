Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Έχουν υπάρξει και αστείες στιγμές, όπου με προσφωνούσαν “πάτερ” με απόλυτη σοβαρότητα»

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την απόφασή του να πει το «ναι» στον Άγιο Έρωτα.

«Στην αρχή ξαφνιάστηκα. Είναι ένας ρόλος με ιδιαιτερότητες, γεμάτος λεπτομέρειες που χρειάζονται μεγάλη προσοχή, κι αυτό με γοήτευσε. Οι ρόλοι που σε βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σου είναι αυτοί που αξίζει να κυνηγάς, γιατί σου δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψεις νέες πλευρές του εαυτού σου και να εξελιχθείς ως ηθοποιός», είπε αρχικά ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Τι σας έκανε να πείτε το «ναι»; Ήταν εύκολη απόφαση;

Δεν ήταν μια εύκολη ή στιγμιαία απόφαση. Ήταν συνειδητή επιλογή. Με κέρδισε το σενάριο, η προσέγγιση του χαρακτήρα, η ευκαιρία να αφηγηθούμε μια ιστορία με βάθος, αντιφάσεις και συναισθηματική αλήθεια. Όταν νιώθω ότι ένας ρόλος έχει να πει κάτι σημαντικό, δεν είναι μόνο θέμα απόφασης, αλλά και προσωπικής ανάγκης να συμμετέχω σε αυτό το ταξίδι.

Βρισκόμαστε πλέον στη δεύτερη σεζόν. Τελικά, ήταν σωστή η απόφασή σας να κάνετε αυτόν τον ρόλο;

Νομίζω πως ναι, και αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά. Όχι μόνο από την ανταπόκριση του κοινού, αλλά και από το πόσο δημιουργικά με έχει εξελίξει η διαδρομή αυτή. Είναι ένας ρόλος που συνεχίζει να με προκαλεί, που με αναγκάζει να ψάχνομαι και να δουλεύω με όλη μου την ενέργεια. Δεν υπάρχει ρουτίνα ή αίσθηση επανάληψης. Κάθε σκηνή, κάθε διάλογος, κάθε στιγμή μπροστά στην κάμερα ή στη σκηνή είναι μια νέα πρόκληση.

Ο κόσμος τι σας λέει στον δρόμο; Έχει συμβεί κάποιο ευτράπελο;

Ο κόσμος είναι πολύ εκδηλωτικός και αυτό με συγκινεί πάντα. Μου μιλούν σαν να γνωρίζουν τον χαρακτήρα προσωπικά, σαν να είναι δικός τους άνθρωπος. Έχουν υπάρξει και αστείες στιγμές, όπου με προσφωνούν “πάτερ” με απόλυτη σοβαρότητα και χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσουμε και οι δύο ότι μιλάμε για έναν ρόλο. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι όμορφη, γιατί δείχνει πόσο ζωντανός γίνεται ο χαρακτήρας στα μάτια των ανθρώπων.



