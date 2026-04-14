Ο Λάκης Γαβαλάς κάνει κούνια και τραμπάλα με το σκυλάκι του σε παιδική χαρά

Ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα social media και κατά διαστήματα μοιράζεται στιγμές από την προσωπική ζωή του.

Τη Δευτέρα του Πάσχα μπήκε σε παιδική χαρά με το σκυλάκι του και έδειχνε να το διασκεδάζει. «Βγήκε το παιδί από μέσα του» όπως έγραψαν ορισμένοι από τους διαδικτυακούς φίλους του, κάτω από το βίντεο που δημοσιοποίησε.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ο Λάκης Γαβαλάς φαίνεται να παίζει με το σκυλάκι του στην παιδική χαρά, με την κάμερα να καταγράφει τα πάντα. Ωστόσο, το τετράποδο όχι μόνο παίζει, αλλά κάνει κούνια, τραμπάλα και πολλά άλλα που του έμαθε το αφεντικό του.

Το βίντεο έλαβε μεγάλη απήχηση, ενώ τα σχόλια από κάτω πήραν «φωτιά». Στα περισσότερα, ο γνωστός σχεδιαστής δεχόταν ευχές για το Πάσχα και προτροπές να συνεχίσει με τον τρόπο που τον ευχαριστεί και τον κάνει να είναι ο εαυτός του. «Αιώνιο παιδί, 1.000 μπράβο και λίγα λέω κύριε Γαβαλα» και «Είσαι τόσο αληθινός με όλη τη σημασία της λέξης» ήταν δύο μόνο από τα σχόλια.

Με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, ο Λάκης Γαβαλάς κέντρισε τα βλέμματα και πλέον ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά βήματά του. Το φετινό Πάσχα ήταν για εκείνον μια περίοδος χαλάρωσης και ανασύνταξης.