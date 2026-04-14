Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή πείθεται για την αθωότητα του Οδυσσέα και ζητά συγγνώμη

Αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του MEGA, Μία νύχτα μόνο, που θα προβληθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 21:40.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 16 Απριλίου

Επεισόδιο 65: Η απαλλαγή του Οδυσσέα από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά για τον ίδιο. Με το βίντεο της Ευθυμίου στα χέρια, συναντά την Αρετή, για να της δώσει επιτέλους τις αποδείξεις που του ζητούσε επίμονα. Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για την καταγωγή του και σοκάρεται. Η Κατερίνη προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ερωμένη του άντρα της, αρνούμενη να αποκοπεί από το παρελθόν της.

Η Αρετή συγκλονισμένη από την αποκάλυψη της αθωότητας του Οδυσσέα, αποφασίζει να του ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Αννέζα ακούει εμβρόντητη τον Σταύρο, να τη ρωτά ποια είναι η βιολογική του μητέρα.