Συγκινεί η αδελφή της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν άντεχα να την δω στην οθόνη»

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκε μία συγκινητική εκδήλωση για την αείμνηστη ηθοποιό, στον τόπο καταγωγής της το Αίγιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη καλλιτέχνης έδινε μία γενναία μάχη με τον καρκίνο, ενώ η είδηση της απώλειάς της είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο.

Η κάμερα της «Super Κατερίνας» βρέθηκε στην εκδήλωση, και σήμερα (14/4) προβλήθηκαν αποσπάσματα.

«Σήμερα συγκινήθηκα πολύ»

Η αδελφή της Καίτης Κωνσταντίνου, μιλώντας στην εκδήλωση που έγινε για την επιτυχημένη ηθοποιό, ανέφερε ότι: «Σήμερα πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει, δεν άντεχα, να δω την αδελφή μου στην οθόνη. Σήμερα την είδα και χάρηκα. Πραγματικά χάρηκα. Για εσάς ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου, για εμένα ήταν η μάνα μου, η αδελφή μου, ο πατέρας μου, η μάνα των παιδιών μου, και τελευταία, η γιαγιά των εγγονών μου».

Σε δηλώσεις της στη «Super Κατερίνα» είπε πως: «Είμαι γεμάτη, είμαι πλήρης, είμαι πολύ ευτυχισμένη που την είχα αδελφή. Σήμερα συγκινήθηκα πολύ. Όπως είπα, δεν είχα καταφέρει να την δω στην τηλεόραση καθόλου, δεν μπορούσα. Σήμερα την είδα. Συγκινήθηκα, αλλά χάρηκα κιόλας, που μπόρεσα και την είδα».