Μια νύχτα μόνο - spoiler: Ο Σταύρος μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένος και γίνεται ράκος

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, ο Οδυσσέας και ο Σταύρος βρίσκονται στο επίκεντρο ραγδαίων εξελίξεων. Ο Οδυσσέας αθωώνεται, καθώς ένα βίντεο αποδεικνύει την πλεκτάνη της Ευθυμίου και ο Σταύρος ανοίγει τον φάκελο με τα αποτελέσματα του τεστ DNA και έρχεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή αλήθεια.

Αρχικά, ο Οδυσσέας βλέποντας την ERGAN να δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα και τον ίδιο να μην μπορεί να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για τον φόνο της Ευθυμίου εξοργίζεται. Η πίεση αυξάνεται, όμως εκείνος δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει να πολεμά. Την ίδια στιγμή, η Αρετή κλείνει οριστικά τον κύκλο της συνεργασίας τους και στέκεται στο πλευρό του Νταγιάννου, σε μια κίνηση που τον αιφνιδιάζει και τον πληγώνει βαθιά.

Την ώρα όμως που όλα φαίνονται χαμένα, ένα βίντεο φτάνει στα χέρια του Οδυσσέα και αλλάζει τα δεδομένα. Η Ευθυμίου, στο βίντεο, παραδέχεται ότι έστησε τα πάντα για να τον παγιδεύσει για να τον εκδικηθεί. Η ομολογία της είναι ξεκάθαρη και ο Οδυσσέας βλέπει το βίντεο ξανά και ξανά, σαν να μην μπορεί να πιστέψει τη δικαίωση που απλώνεται μπροστά του. Η απαλλαγή του από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά.

Με το αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια, αναζητά την Αρετή. Όταν τη συναντά, της δείχνει το βίντεο χωρίς πολλά λόγια. Εκείνη το παρακολουθεί σιωπηλή, και όσο προχωρούν τα δευτερόλεπτα, το πρόσωπό της αλλάζει. Η βεβαιότητα μετατρέπεται σε σοκ και το σοκ σε ενοχή. Καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος. Τον κοιτάζει, αυτή τη φορά χωρίς άμυνα, και του ζητά συγγνώμη. Είναι μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο, αλλά ανοίγει έναν νέο, γεμάτο αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει.

Την ίδια ώρα, ο Σταύρος στέκεται έξω από το ιατρικό κέντρο εξέτασης DNA κρατώντας έναν φάκελο που μοιάζει πιο βαρύς απ’ όσο θα έπρεπε. Δεν φεύγει αμέσως. Κοιτάζει γύρω του, σαν να ψάχνει μια αφορμή να καθυστερήσει το αναπόφευκτο. Οι σκέψεις του τον πνίγουν, γεμάτες μικρές λεπτομέρειες από το παρελθόν, βλέμματα της Αννέζας που δεν εξηγούνται, σιωπές που πάντα κάτι έκρυβαν.

Τελικά φτάνει στο σπίτι του, ανοίγει τον φάκελο και διαβάζοντας τα αποτελέσματα παγώνει. Δεν είναι βιολογικός γιος της Αννέζας. Το σοκ τον διαπερνά, όμως μαζί έρχεται και μια πικρή επιβεβαίωση. Σηκώνεται απότομα, παίρνει τον φάκελο και πηγαίνει κατευθείαν σε εκείνη. Όταν η πόρτα ανοίγει, δεν αφήνει χώρο για εξηγήσεις. Μπαίνει μέσα, ακουμπά τον φάκελο στο τραπέζι και τη ρωτά ευθέως ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Η Ανέζα σαστίζει, κάνει πίσω, προσπαθεί να αποφύγει την απάντηση, αλλά δεν μπορεί.

Εκείνος επιμένει, η φωνή του γίνεται πιο έντονη. Η σιωπή που απλώνεται ανάμεσά τους είναι βαριά, σχεδόν ασφυκτική. Εκείνη κάθεται, τα χέρια της τρέμουν, και για πρώτη φορά δεν κρύβεται. Τον κοιτάζει με φόβο και ενοχή, γνωρίζοντας πως η αλήθεια δεν μπορεί άλλο να μείνει θαμμένη. Ο Σταύρος στέκεται απέναντί της, ακίνητος, αποφασισμένος να ακούσει τα πάντα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η ζωή του θα αλλάξει για πάντα. Και εκείνη, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, ετοιμάζεται να αποκαλύψει το μυστικό που κρατούσε τόσα χρόνια.