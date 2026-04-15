Άννα Διαμαντοπούλου: «Άσπρισαν τα μαλλιά μου σε μια νύχτα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» στο Κρήτη TV και μίλησε για το ξεκίνημά της στην πολιτική, τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και τον «πόλεμο» που της έκαναν ορισμένοι, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της.

Η πίεση ήταν κατά διαστήματα μεγάλη για την ίδια. Ανέφερε χαρακτηριστικά, πως τα μαλλιά της άσπρισαν σε μία νύχτα.

Η Άννα Διαμαντοπούλου διορίστηκε νομάρχης Καστοριάς, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Εξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 1996 με το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Κοζάνης. Η παρουσία της στη Βουλή, δεν είχε περάσει απαρατήρητη. Τα λόγια που είχε πει για εκείνη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένα μέσα της. Ήταν «παράσημο» για την ίδια.

«Όταν ήμουν νεαρή υπουργός, ήμουν στη Βουλή και τότε ήταν βουλευτής ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πρέπει να ήταν το ’97, ’98. Δίνει μία συνέντευξη ο Μητσοτάκης και του λένε: “Μπορεί να υπάρξει γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα;”. Και λέει: “Ναι. Από τη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα Μπακογιάννη και από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου”. Τότε εγώ ήμουν μία νεαρή βουλευτής που μόλις είχε έρθει από την Κοζάνη και μπει στην πολιτική», αφηγήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου στη δημοσιογράφο, Νάντια Αιβάτογλου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έζησε τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και περιέγραψε: «Την περίοδο των Μνημονίων είδα να ασπρίζουν τα μαλλιά μου σε μία νύχτα. Ήταν μια ολόκληρη νύχτα διαδικασιών και έφτασα σπίτι μου και είδα… και δεν το πίστευα, έλεγα “είναι δυνατόν;”. Αλλά τότε, εκείνο το βράδυ, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι… δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές», εξομολογήθηκε η πολιτικός για πρώτη φορά.

Για τα χτυπήματα «κάτω από τη μέση» που έχει δεχθεί στην πολιτική της καριέρα, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε: «Όταν κατέβηκα στις εκλογές, ήταν λίγο μετά που είχα γεννήσει. Και όταν πήγα την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο, βρήκα όλη την αυλή γεμάτη με χαρτάκια που έγραφαν: “Θα εμπιστευτείτε μία γυναίκα που άφησε το δυο μηνών μωρό της για να κατέβει στις εκλογές;”.

«Αυτό δεν ήτανε… Έφυγα από κει και πήγα στο αυτοκίνητο και έβαλα τα κλάματα. Όχι γιατί θα μου έκανε κακό, αλλά γιατί αισθανόμουν τρομερές ενοχές γι’ αυτό» είπε η πολιτικός και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι κατάφεραν τον σκοπό τους. Ήταν εσωτερική αντιπαλότητα. Προφανώς δεν μπορούσα να μάθω ποιος ήταν συγκεκριμένα, αλλά το καταλάβαινα».