Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια
Την επίσημη ανακοίνωση για την προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία της Αννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έκανε η τραγουδίστρια μέσω των προσωπικών της λογαρισμών social media.
Πότε ανοίγει η προπώληση
Η μεγάλη στιγμή για τους θαυμαστές της Άννας Βίσση πλησιάζει, καθώς ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμα την Τετάρτη 16 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.
Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 και ήδη θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
Αναμένεται να γίνει sold out
Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη τεράστιο και όλα δείχνουν πως τα εισιτήρια θα εξαντληθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr