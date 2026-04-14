Παιχνίδια εκδίκησης: Η Μάγια μαθαίνει ότι ο Άγης προσπαθεί να βλάψει τον πατέρα της

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 15Απριλίου

Επεισόδιο 80ο: Η Βάνα ενημερώνει τη Μάγια ότι ο Άγης προσπαθεί να βρει τρόπους να βλάψει τον πατέρα της και όλη την οικογένεια Γερολυμάτου. Η Μάγια αντιμετωπίζει με δυσπιστία τα λόγια της μητέρας της, αλλά επηρεάζεται και από τη Ντόρα. Από την πλευρά της, η Ντόρα ενοχλείται από τη στάση του Άγη και τον προειδοποιεί πως όσα κάνει δεν θα έχουν καλό τέλος. Παράλληλα, ο Μάνος λέει στη Μαρίνα πως ανησυχεί ότι η Χρύσα φορτώθηκε μια νέα εκκρεμότητα στη σχέση τους, λόγω της εμφάνισης της Αφροδίτης στη ζωή του. Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος εκθέτει στον Μάρκο τους κινδύνους που απειλούν την οικογένειά του εξαιτίας της εκδικητικότητας του Άγη, αλλά ο Μάρκος δεν πτοείται και θεωρεί απίθανο να τον βλάψει οποιοσδήποτε. Παρά την άνεση του Μάρκου, ο Χρήστος αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα κάθε περίπτωση κινδύνου εναντίον της οικογένειας Γερολυμάτου. Η Μαρίνα αποφασίζει να μιλήσει στη Μάγια.