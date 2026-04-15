Υποχώρηση για τον Akyla στα προγνωστικά της Eurovision- Σε ποια θέση βρίσκεται

Υποχώρηση σημειώνει στα προγνωστικά της φετινής Eurovision η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», καθώς από την τρίτη θέση έχει πλέον πέσει στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 7%.

Η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία και η Δανία. Την τέταρτη θέση πλέον κατέχει η Αυστραλία, με το «Eclipse». Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, στη έβδομη βρίσκεται η Σουηδία και τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β' Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.