Σινέ Πάνθεον: Ολοκλήρωσε τις προβολές του για τη φετινή χειμερινή περίοδο

Ραντεβού πάλι με τους Πατρινούς σινεφίλ τον προσεχή Οκτώβριο
Το σινέ Πάνθεον που είναι η 2η αίθουσα του ιστορικού κινηματοθέατρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, η οποία λειτουργεί αμιγώς για προβολή κινηματογραφικών ταινιών, τελικά έριξε αυλαία την Μ. Πέμπτη 9-4 πραγματοποιώντας προβολές έως & την Μ. Τετάρτη το βράδυ.
Την εβδομάδα από Μ. Πέμπτη έως και Τετάρτη του Πάσχα 15-4-2026, δεν λειτούργησε με τον διευθυντή της αίθουσας, Παναγιώτη Κοτσαύτη, να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για το αν θα συνέχιζε τις προβολές ή όχι. Εν τέλει η απόφαση ήταν να ολοκληρωθούν οι προβολές και να ανανεωθεί το ραντεβού με τους σινεφίλ της πόλης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής για τον προσεχή Οκτώβριο.
Η ανακοίνωση του σινέ Πάνθεον που εστάλη είναι η εξής:
"Ο Κινηματογράφος Πάνθεον ολοκλήρωσε τις προβολές για τη χειμερινή περίοδο και ανανεώνει το ραντεβού μαζί σας για τον Οκτώβριο του 2026. Σας περιμένουμε όλους το Μάιο στο σινέ Κάστρο στο Ρίο".
*Να προσθέσουμε πως τη φετινή χειμερινή περίοδο το σινέ Πάνθεον φιλοξένησε κάθε Δευτέρα & Τρίτη και τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr