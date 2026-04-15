Σινέ Πάνθεον: Ολοκλήρωσε τις προβολές του για τη φετινή χειμερινή περίοδο

Το σινέ Πάνθεον που είναι η 2η αίθουσα του ιστορικού κινηματοθέατρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, η οποία λειτουργεί αμιγώς για προβολή κινηματογραφικών ταινιών, τελικά έριξε αυλαία την Μ. Πέμπτη 9-4 πραγματοποιώντας προβολές έως & την Μ. Τετάρτη το βράδυ.

Την εβδομάδα από Μ. Πέμπτη έως και Τετάρτη του Πάσχα 15-4-2026, δεν λειτούργησε με τον διευθυντή της αίθουσας, Παναγιώτη Κοτσαύτη, να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για το αν θα συνέχιζε τις προβολές ή όχι. Εν τέλει η απόφαση ήταν να ολοκληρωθούν οι προβολές και να ανανεωθεί το ραντεβού με τους σινεφίλ της πόλης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής για τον προσεχή Οκτώβριο.

Η ανακοίνωση του σινέ Πάνθεον που εστάλη είναι η εξής:

"Ο Κινηματογράφος Πάνθεον ολοκλήρωσε τις προβολές για τη χειμερινή περίοδο και ανανεώνει το ραντεβού μαζί σας για τον Οκτώβριο του 2026. Σας περιμένουμε όλους το Μάιο στο σινέ Κάστρο στο Ρίο".

*Να προσθέσουμε πως τη φετινή χειμερινή περίοδο το σινέ Πάνθεον φιλοξένησε κάθε Δευτέρα & Τρίτη και τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.