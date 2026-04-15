Πάτρα: Εκδήλωση για παιδιά την Πέμπτη 16/4 - Θα παρουσιαστεί το βραβευμένο βιβλίο "Το Κουτί των Ονείρων"

Την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 5 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Πίξελbooks στην οδό Κανακάρη 185, στην Πάτρα είναι προγραμματισμένη μία εκδήλωση για τα παιδιά, όπου θα παρουσιαστεί το βραβευμένο παιδικό βιβλίο του Μίνου Ευσταθιάδη, με τίτλο "Το Κουτί των Ονείρων" (εκδόσεις Μεταίχμιο).

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο και τιμήθηκε με το Βραβείο 2026 από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για την καλύτερη εικονογράφηση βιβλίου για παιδιά ή εφήβους.

Τη μέρα των γενεθλίων μου πήρα το ωραιότερο δώρο της ζωής μου: ένα ταξίδι στο Παρίσι. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι που μέναμε υπήρχε ένα πολύ μυστήριο μαγαζί. Δεν κρατήθηκα και ρώτησα τον κύριο στην πόρτα: «Τι πουλάτε;». Τότε αυτός είπε το πιο απίθανο πράγμα: «Μαγικά κουτιά! Εδώ μπορεί ο καθένας να αποκτήσει το κουτί των ονείρων του». Νόμιζα ότι ήθελε να κάνει πλάκα και δεν τον πίστεψα. Λάθος μου! Γιατί τα μαγικά κουτιά υπάρχουν στ’ αλήθεια. Θέλετε να δείτε τι πραγματικά έχουν μέσα; Τότε ελάτε μια βόλτα μαζί μου στην ομορφότερη πόλη του κόσμου…

Εικονογράφηση: Βασίλης Κουτσογιάννης.

Ο Μίνως Ευσταθιάδης, γεννημένος το 1967, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Ανόβερο. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα Έξοδος (Ανατολικός, 2001), Χωρίς γλώσσα (Καστανιώτης, 2004) και Το δεύτερο μέρος της νύχτας (Ωκεανίδα, 2014) που εκδόθηκε στα γερμανικά (Acabus, 2014).Το μυθιστόρημά του Ο Δύτης (Ίκαρος, 2018) εκδόθηκε στα γαλλικά (Actes Sud, 2020) και στα αραβικά (Al Arabi, 2023). Βρέθηκε στη βραχεία λίστα των βραβείων Athens Prize for Literature (Ελλάδα), Violeta Negra Occitanie (Γαλλία) και Prix du Livre Europeen (Ευρώπη). Το μυθιστόρημά του Κβάντι (Ίκαρος, 2020) εκδόθηκε στα γαλλικά (Actes Sud, 2023).

Το μυθιστόρημά του Σχέδια του χάους (Ίκαρος, 2022) κυκλοφόρησε στα γαλλικά από τον Actes Sud το 2025 και έχει υπογραφεί Option για την τηλεοπτική του μεταφορά. Ζει κοντά στη θάλασσα.

Το βιβλίο "Το Κουτί των Ονείρων" (40 σελίδες) απευθύνεται σε παιδιά από 6 ετών.