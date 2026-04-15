Πάτρα: «Νέκυια Λ’ ραψωδία» - Ομήρου Οδύσσεια στο θέατρο act

Η θεατρική παράσταση «Νέκυια Λ’ ραψωδία» - Ομήρου Οδύσσεια θα παρουσιαστεί στο Θέατρο act στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65 (πάνω μέρος), στην Πάτρα το σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου 2026.

Στην Οδύσσεια ο Οδυσσέας αφηγείται στους Φαίακες τις περιπέτειες του μετά την πτώση της Τροίας. Διηγείται πώς ταξίδεψε πολύ και γνώρισε πολλών ανθρώπων τον τόπο και την σκέψη. Η ραψωδία Λ αποτελεί έναν εξαιρετικά κρίσιμο σταθμό του ταξιδιού. Ο ήρωας πηγαίνει στον Άδη χρησμό να πάρει απ’ την ψυχή του μάντη Τειρεσία που θα του δείξει το δρόμο για την Ιθάκη του.

Δύσκολο ταξίδι η αναζήτηση κατεύθυνσης.

Στον Άδη, θα συναντήσει συντρόφους στο ταξίδι και στον πόλεμο, τον Τειρεσία, αλλά και τη μητέρα του Αντίκλεια, που εκείνος νόμιζε πως τον περίμενε ζωντανή στην Ιθάκη. Σκεφτόμαστε μια Νέκυια φωτεινή γιατί το φως της βγαίνει απ’ τις λέξεις του Ομήρου, απ’ τους στίχους του που είναι αχτίδες φωτός στα σκοτάδια του Άδη.

Μια εικόνα του Οδυσσέα ως περιπλανώμενου παραμυθά, ως συναρπαστικού αφηγητή, ως του αιώνιου ταξιδιώτη που ταξιδεύοντας ονειρεύεται ταξίδια.

Η δουλειά μας αφορά τις λέξεις. Για μας το θέατρο είναι πρωτίστως λόγος. Η έρευνα μας ως προς τις σκηνικές δυνατότητες του ποιητικού λόγου ξεκίνησε με την παράσταση «Απ’ τές εννιά» σε ποίηση Κ.Π. Καβάφη, προχώρησε με το «Ο Στρατής Θαλασσινός κι ένα μικρό ναυάγιο» σε ποίηση Γ. Σεφέρη και συνεχίστηκε με τον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου. Τώρα ακολουθεί η Νέκυια. Τμήματα της ραψωδίας έχει μεταφράσει ο Στυλιανός Αλεξίου, αποδίδοντας ακριβώς τον παλμό του Ομήρου. Η υπόλοιπη μετάφραση ανήκει στον Ζήσιμο Σίδερη και εξασφαλίζει, πιστεύουμε, τη μουσικότητα του λόγου. Απολύτως καμία προσθήκη δεν υπάρχει στο κείμενο.

Συντελεστές:

ΣκηνοθεσΙα-Ερμηνεία: Άσπα Κυρίμη

Ηχητικό τοπίο: Αθηνά Καψετάκη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Κωστοπούλου

Βίντεο: Πάνος Τσιροζίδης

Παραγωγή: YUHU

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 18 Απριλίου στις 21:30 και Κυριακή 19 Απριλίου στις 20:30.

Διάρκεια: 50 λεπτά.

Πώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr

Θέατρο ACT

Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

Τηλ. 2610-272037.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6946 064400.

