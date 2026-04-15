«Μόρα: Σκιές στο χιόνι» της Ευαγγελίας Γιάννου - Ένα σκοτεινό, μεταφυσικό μυθιστόρημα

Οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα της Ευαγγελίας Γιάννου, με τίτλο «Μόρα: Σκιές στο Χιόνι», μια επιβλητική ιστορία που ισορροπεί με δεξιοτεχνία ανάμεσα στο ρεαλισμό και στο μεταφυσικό στοιχείο.



Στο απομονωμένο Λιοχώρι, ένα τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας γίνεται η αφορμή για τη μοιραία συμμαχία τριών αντρών. Η συγγραφέας πλάθει έναν κόσμο όπου ο φόβος παίρνει σάρκα και οστά, παρασύροντας τον αναγνώστη στη σκοτεινή δίνη του μυστηρίου.



Το «Μόρα: Σκιές στο Χιόνι» αποτελεί ένα μεταφυσικό δράμα, που εμβαθύνει με τόλμη στην ενοχή, στην απώλεια και στο βαρύ τίμημα των ανθρώπινων επιλογών. Μέσα από τις ιστορίες των κατοίκων του ορεινού χωριού, η Ευαγγελία Γιάννου υπογράφει μια καθηλωτική εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής, που υπόσχεται να στοιχειώσει κάθε αναγνώστη μέχρι την τελευταία σελίδα.

Η Ιστορία

Πλάι στο ποτάμι στέκει σιωπηλά το Λιοχώρι, ένα ξεχασμένο ορεινό χωριό. Για τους κατοίκους του όμως είναι ολόκληρος ο κόσμος. Εκεί, η ζωή κυλά ήσυχα. Οι άνθρωποι ζουν ταπεινά, κουβαλούν κρυφές επιθυμίες, δε μιλούν ποτέ για εκείνους που έφυγαν και μαθαίνουν να ζουν με την απώλειά τους. Ο Έκτορας και η Αμαλία λαχταρούν ένα παιδί που δεν έρχεται ποτέ. Ο Λεωνίδας ζει κυνηγημένος από το θάνατο της αγαπημένης του. Η Άννα μεγαλώνει ολομόναχη τα τέσσερα παιδιά της. Κι ο παπάς κρατά την πίστη του σαν φανάρι, φωτίζοντας μόνο ό,τι πρέπει να φαίνεται.



Εκείνον το Δεκέμβρη, ένα τραγικό δυστύχημα στην πλαγιά του βουνού κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μοιραία συνάντηση και τη σιωπηλή συμμαχία τριών αντρών, διαταράσσοντας τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου.



Έκτοτε, πάντα κάτι θα κινείται ανάμεσά τους παίρνοντας για καθέναν τη μορφή του μεγαλύτερου φόβου του.



Στο ήσυχο Λιοχώρι, η ζωή κι ο θάνατος παύουν να είναι δυνάμεις αντίθετες· γίνονται αλληλένδετες και διεκδικούν ίσο μερίδιο...



Ένα σκοτεινό μεταφυσικό μυθιστόρημα για τα όρια της ύπαρξης, την ενοχή που δε θάβεται κι εκείνες τις επιλογές που απαιτούν το τίμημά τους, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν τελειωμένα.



«Ο λαογραφικός τρόμος στα καλύτερά του...» − Αντώνης Τουμανίδης



Το μυθιστόρημα αυτό των 672 σελίδων είναι διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία (και στην Πάτρα) και τα online καταστήματα.