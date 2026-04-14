Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών – Αναμένει να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έκανε χθες (13/4/2026) σκληρές δηλώσεις μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο υποστηρίζοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών.

Επίσης αναφέρθηκε και στην λογομαχία που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Πάπα Λέοντα.

Ο Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε προσωπικά στις συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί, μεταξύ άλλων, να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.

Κατ’ αυτόν, οι Ιρανοί «έκαναν ένα βήμα», και «γι’ αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά δεν έφθασαν αρκετά μακριά».

Η Τεχεράνη σημείωσε χθες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, αλλά «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες συνεχών μαξιμαλιστικών απαιτήσεων από την αμερικανική πλευρά», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, που έχει κλείσει de facto το Ιράν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, ο αντιπρόεδρος Βανς -που δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του να διεκδικήσει στο μέλλον την προεδρία-, είπε πως αναμένει η Τεχεράνη να το ανοίξει πλήρως με αντάλλαγμα τη συνέχιση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δυο εβδομάδων στη θεωρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες ότι θα «καταστραφεί» οποιοδήποτε σκάφος «ταχείας επίθεσης» του Ιράν αποπειραθεί να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, την επιβολή του οποίου ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Το Βατικανό πρέπει να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε αναφορά και στο Βατικανό υποστηρίζοντας ότι πρέπει να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα», με φόντο τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα Ιδ΄.

«Ναι, νομίζω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα (…) και να αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη χάραξη πολιτικής», πέταξε ο αντιπρόεδρος στο Fox News.

Προχθές Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε δημοσιογράφους πως δεν είναι ακριβώς «μεγάλος θαυμαστής» του Αμερικανού πάπα, αφού προηγουμένως καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του, έπειτα από αντιπολεμικό κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε φύρδην μίγδην ότι ο Λέων Ιδ΄ υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, καθώς κι ότι συναντήθηκε με οπαδούς του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.

Καθώς ταξίδευε στην Αλγερία, ο Λέων Ιδ΄ είπε χθες το πρωί ότι η εκκλησία έχει «ηθικό καθήκον να εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια εναντίον του πολέμου» και πρόσθεσε πως «το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο: να προωθούμε την ειρήνη».

«Δεν φοβάμαι, ούτε την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε να εκφράζομαι δυνατά και καθαρά για το μήνυμα του ευαγγελίου», πρόσθεσε.

Πριν από τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στο Φοξ ο πρόεδρος Τραμπ είπε δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη από τον Λέοντα Ιδ΄, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αδύναμο» και «φρικτό» σε ό,τι αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να κατευνάσει την κατακραυγή –ιδίως από την αμερικανική χριστιανική δεξιά, που είδε βλασφημία και ναρκισσισμό– για εικόνα, προφανώς δημιουργημένη με κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που τον παρουσίαζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου σαν… νέο Ιησού Χριστό, διαβεβαιώνοντας πως δεν θεώρησε πως ήταν θρησκευτικής φύσης.

Αφαίρεσε την εικόνα αυτή από τον λογαριασμό του στο Truth Social έπειτα από περίπου 12 ώρες.

«Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό», κι ότι «είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό», τον οποίο «υποστηρίζουμε», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Με παρουσίαζε σαν γιατρό που κάνω ανθρώπους καλά. Και κάνω όντως ανθρώπους να αισθάνονται πολύ καλύτερα», επέμεινε.