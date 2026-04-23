Κάννες, «Θέλμα και Λουίζ»: Φετινή αφίσα η φεμινιστική ταινία- ορόσημο του 1991

Τα πρόσωπα των Σούζαν Σάραντον και Τζίνα Ντέιβις προαναγγέλουν το ιστορικό φεστιβάλ
Γυναίκες ενωμένες, ποτέ νικημένες.
Ενα από τα διασημότερα ντουέτα στην ιστορία του σινεμά, η Τζίνα Ντέιβις και η Σούζαν Σάραντον, πρωταγωνίστριες της αξεπάρστης ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «Θέλμα και Λουίζ», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην Κρουαζέτ, τον Μάιο του 1991, κοσμούν τη φετινή αφίσα του Φεστιβάλ Καννών.
Στην χαρακτηριστική, ασπρόμαυρη φωτογραφία, οι δύο ηρωίδες απεικονίζονται στο κλασικό Ford T-Bird του 1966, με τη Θέλμα, να έχει στην πίσω τσέπη του τζιν της, ένα πιστόλι.
«Οι δύο αυτές αξέχαστες αγωνίστριες ανέτρεψαν τα δεδομένα και κατέρριψαν αρκετά στερεότυπα φύλου, τόσο κοινωνικά όσο και κινηματογραφικά. Eνσάρκωσαν την απόλυτη ελευθερία και την ακλόνητη φιλία, έδειξαν τον δρόμο προς τη χειραφέτηση όταν αυτή γίνεται ζωτικής σημασίας. Η υπενθύμιση αυτού σήμερα σημαίνει να γιορτάζουμε τη διαδρομή που έχουμε ήδη διανύσει, χωρίς να παραβλέπουμε όσα μας περιμένουν ακόμα μπροστά», αναφέρει η διοργάνωση για την επίσημη αφίσα του 79ου Φεστιβάλ Καννών (12-23 Μαΐου).
Το «Thelma & Louise» είχε προβληθεί στις Κάννες εκτός διαγωνιστικού, σημείωσε μεγάλη επιτυχία καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τις δύο πρωταγωνίστριες. Τελικά κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Χάρβεϊ Καϊτέλ, Μάικλ Μάντσεν, ενώ ο Μπραντ Πιτ έκανε ένα αξέχαστο sexy ντεμπούτο, που σηματοδότησε την εξέλιξή του στο Χόλιγουντ.
Θυμίζουμε πως φέτος στις Κάννες, ο διάσημος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-Γουκ ανέλαβε την προεδρία της κριτικής επιτροπής. Η ταινία «The Electric Kiss» του Πιερ Σαλβαντορί θα κάνει την εκκίνηση των προβολών στην Κρουαζέτ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr