Κάννες, «Θέλμα και Λουίζ»: Φετινή αφίσα η φεμινιστική ταινία- ορόσημο του 1991

Γυναίκες ενωμένες, ποτέ νικημένες.

Ενα από τα διασημότερα ντουέτα στην ιστορία του σινεμά, η Τζίνα Ντέιβις και η Σούζαν Σάραντον, πρωταγωνίστριες της αξεπάρστης ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «Θέλμα και Λουίζ», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην Κρουαζέτ, τον Μάιο του 1991, κοσμούν τη φετινή αφίσα του Φεστιβάλ Καννών.

Στην χαρακτηριστική, ασπρόμαυρη φωτογραφία, οι δύο ηρωίδες απεικονίζονται στο κλασικό Ford T-Bird του 1966, με τη Θέλμα, να έχει στην πίσω τσέπη του τζιν της, ένα πιστόλι.

«Οι δύο αυτές αξέχαστες αγωνίστριες ανέτρεψαν τα δεδομένα και κατέρριψαν αρκετά στερεότυπα φύλου, τόσο κοινωνικά όσο και κινηματογραφικά. Eνσάρκωσαν την απόλυτη ελευθερία και την ακλόνητη φιλία, έδειξαν τον δρόμο προς τη χειραφέτηση όταν αυτή γίνεται ζωτικής σημασίας. Η υπενθύμιση αυτού σήμερα σημαίνει να γιορτάζουμε τη διαδρομή που έχουμε ήδη διανύσει, χωρίς να παραβλέπουμε όσα μας περιμένουν ακόμα μπροστά», αναφέρει η διοργάνωση για την επίσημη αφίσα του 79ου Φεστιβάλ Καννών (12-23 Μαΐου).