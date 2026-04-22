Beach Jewelry στην πόλη; Φορέστε από τώρα κολιέ με χρωματιστές χάντρες

Το διεθνές στερέωμα της μόδας παρουσιάζει ως ισχυρό accessory trend της σαιζόν τα «ταπεινά», χρωματιστά κολιέ στο λαιμό.

Σε έθνικ ύφος που παραπέμπει στους σερφίστες αλλά και στις κουλτούρες εξωτικών πολιτισμών, είναι η επίκαιρη νότα κόντρα στη σοβαροφάνεια της αστικής καθημερινότητας. Τα βρίσκεις πανεύκολα στην αγορά, τα έχεις ήδη ψωνίσει ως αναμνηστικό σε ελληνικό νησί, αλλά ειδικά φέτος δεν χρειάζεται να περιμένεις να τα φορέσεις στις διακοπές.

Υιοθέτησέ τα μόνα τους ή πολλά μαζί, ή παράλληλα με τις αλυσίδες που έχουν «μονιμοποιηθεί» πάνω σου.