Beach Jewelry στην πόλη; Φορέστε από τώρα κολιέ με χρωματιστές χάντρες

Από τον οίκο Celine ως τα πολυκαταστήματα, τα κολιέ διακοπών αποτελούν από τώρα μεγάλο trend
Το διεθνές στερέωμα της μόδας παρουσιάζει ως ισχυρό accessory trend της σαιζόν τα «ταπεινά», χρωματιστά κολιέ στο λαιμό.
Σε έθνικ ύφος που παραπέμπει στους σερφίστες αλλά και στις κουλτούρες εξωτικών πολιτισμών, είναι η επίκαιρη νότα κόντρα στη σοβαροφάνεια της αστικής καθημερινότητας. Τα βρίσκεις πανεύκολα στην αγορά, τα έχεις ήδη ψωνίσει ως αναμνηστικό σε ελληνικό νησί, αλλά ειδικά φέτος δεν χρειάζεται να περιμένεις να τα φορέσεις στις διακοπές.
Υιοθέτησέ τα μόνα τους ή πολλά μαζί, ή παράλληλα με τις αλυσίδες που έχουν «μονιμοποιηθεί» πάνω σου.
Celine
Το σύνθημα έδωσε ηχηρά ο παριζιάνικος οίκος Celine. Στο catwalk υπέδειξε πολλά ινδιάνικα και αφρικάνικα κολιέ μαζί, σε συνδυασμό με λιτά σακάκια πόλης. Ακόμα και στη Chanel είδαμε χρώματα στο λαιμό σε oversize λογική. Τα δημοφιλή πολυκαταστήματα εισέπραξαν με ενθουσιασμό το εν λόγω accessory trend οπότε έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε διάφορα σχέδια. Πέρα από τις πέρλες (ακανόνιστες και μη) βλέπουμε πολύ «ανεβασμένους» τους τόνους κόκκινου, λεμονί και τιρκουάζ. Τα θαλασσινά στοιχεία τύπου όστρακα, κοχύλια κλπ παραμένουν στο προσκήνιο, ενσωματωμένα στην τάση.
Chanel
Tory Burcnh
Isabel Marant
Ileana Makri
Aυτά τα κολιέ κυκλοφορούν από αληθινά μέταλλα με πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες αλλά και σε τεράστια faux γκάμα. Δεσπόζει το μήκος πιο κοντά στο λαιμό αλλά παίξτε και με layering αλλά και μπλέξιμο μονόχρωμων και πολύχρωμων κομματιών. Σας έχουμε πολλές φωτογραφίες ώστε να ανανεώσετε τη μπιζουτιέρα σας λες και ήδη ταξιδεύετε και περπατάτε δίπλα στο κύμα….
H&M
Koλιέ Jia Jia στο net a porter
Jennifer Behr στο net a porter
Lizziee Fortunato στο net a porter
Julietta
Zara
Zara
Stradivarius
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr