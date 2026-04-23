Η Λένα Παπαληγούρα στο thebest.gr: «Παρακολούθησα ελληνικές δίκες για να παίξω την Tessa»

Θα την απολαύσουμε στον συγκλονιστικό μονόλογο «Prima Facie», Δευτέρα 27/5 στο Πάνθεον- Μικρή παραθέριζε σε Διακοπτό και Τράπεζα

«Παίζεται σε 30 χώρες αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ αιχμηρό και σημερινό έργο, καθώς με αφορμή την γυναικεία κακοποίηση και την έμφυλη βία αναφέρεται στην έννοια της δικαιοσύνης ως καθολικό αίτημα της κοινωνίας διεθνώς» αναφέρει στο thebest.gr η Λένα Παπαληγούρα. Η περιζήτητη ηθοποιός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς της, σταθμεύει στο Πάνθεον της Γούναρη αυτή τη Δευτέρα 27/5 για ένα one woman show. O μονόλογος «Prima Facie» είναι καθηλωτικός και πολυβραβευμένος, με τις αδυναμίες του νομικού συστήματος στο επίκεντρο. Η ίδια υποδύεται την Tessa, μια επιφανή, μαχητική συνήγορο υπεράσπισης ανδρών κατηγορουμένων. Όταν όμως γίνεται θύμα σεξουαλικής επίθεσης αναθεωρεί τα πάντα… Το έργο της Suzie Miller, έχει κατακτήσει τις σημαντικότερες διακρίσεις και έχει συμβάλει στον παγκόσμιο διάλογο για τη ερωτική συναίνεση. Μεταξύ άλλων κατέχει το βραβείο Olivier (2022) από το West End του Λονδίνου και βραβείο Tony (2023) από το Broadway της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την ιστορία, η δικηγόρος ανακαλύπτει την αναλγησία και την αδικία των νόμων, μετά από ένα μαρτυρικό ραντεβού με συνάδελφό της.

«Οι θεατές ανακαλύπτουν πως παρά τη σοβαρότητα του θέματος, το έργο δεν είναι καθόλου βαρετό. Είναι γραμμένο με πολύ χιούμορ, το οποίο ισορροπεί με το βαρύ κλίμα της δίκης. Χαίρομαι τόσο που ενώ ξεκίνησε για λίγες παραστάσεις στην Αθήνα, τελικά παίχθηκε για δυο χρόνια. Σήμερα, στην περιοδεία έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου. Δέχομαι πολλά μηνύματα στο διαδίκτυο και έχω συναντήσει ανθρώπους βουρκωμένους, που με ρωτάνε σχετικά» τονίζει η πρωταγωνίστρια. Για να αποδώσει την Tessa, η Λένα Παπαληγούρα παρακολούθησε δίκες στο ελληνικό δικαστήριο. Ανακάλυψε πως «αν και η τραγικότητα τέτοιου συμβάντος αποτελεί κοινό βίωμα σε όλες τις χώρες, η υποτίμηση των θυμάτων ειδικά στην Ελλάδα γίνεται ευθέως», συγκριτικά με τα… προσχήματα σε άλλα μέρη. Ακόμα, όπως είπε στο thebest.gr «Είναι πολύ συγκινητικό δώρο και πραγματική ευλογία όταν σαν ηθοποιός δέχομαι ρόλους που με αφορούν, για να υποδυθώ γυναίκες- σύμβολα. Η υποκριτική πρόκληση σε αυτή την περίπτωση– και για αυτό θεωρώ το έργο αριστούργημα- είναι η πολυπλοκότητα. Βλέπεις την ηρωίδα σε δυο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Και δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά για μια δυναμική και φιλόδοξη δικηγόρο που δείχνει άτρωτη. Μετά την επίθεση τεστάρει το σύστημα από την αρχή, μπαίνει στην πλευρά των αδυνάτων για να επιβιώσει». «Prima Facie» σημαίνει στη νομική ορολογία «εκ πρώτης όψεως».

Συντελεστές Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Mουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Κινησιολογία: Αγγελική Τρομπούκη *Πρόκειται για παραγωγή της διεθνούς εταιρείας «Trish Wadley Productions» και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Πορεία