Dai Dai: Το promo της Σακίρα για το τραγούδι του Μουντιάλ- ΒΙΝΤΕΟ

Η Σακίρα παρουσίασε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τίτλο «Dai Dai», στο οποίο συνεργάζεται με τον Burna Boy.
Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου και ήδη δημιουργεί προσδοκίες, βάζοντας από νωρίς στο κλίμα της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Η Κολομβιανή σταρ επιστρέφει σε ρόλο συνδεδεμένο με το Μουντιάλ, αυτή τη φορά μέσα από μια διεθνή συνεργασία που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα το τραγούδι.
