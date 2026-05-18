Το στοίχημα της εντοπιότητας: Η Lidl Ελλάς επαναπροσδιορίζει το «από το χωράφι στο ράφι»

Στην καρδιά των Δελφών, εκεί όπου χτυπά ο παλμός του επιχειρηματικού και πολιτικού γίγνεσθαι, η Lidl Ελλάς δεν έδωσε απλώς το «παρών» ως Gold Sponsor στο φετινό Delphi Economic Forum XI. Ανέδειξε κάτι πολύ βαθύτερο: το πώς μια εταιρεία λιανεμπορίου μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν στιβαρό θεσμικό σύμμαχο που «χτίζει» γέφυρες εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία.

Η «Ακτινογραφία» της Ελληνικότητας

Όταν ο Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς, κ. Ιωάννης Καρανάτσιος, ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για την αγροδιατροφή, οι αριθμοί που παρουσίασε δεν ήταν απλά στατιστικά, αλλά η απόδειξη μιας στρατηγικής προσήλωσης στο ελληνικό στοιχείο.

● Το 67% του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται πλέον από προϊόντα που παράγουν περισσότεροι από 400 Έλληνες προμηθευτές.

● Η ελληνική παραγωγή κυριαρχεί στα ράφια: 100% στα αυγά, 98% στο νωπό κρέας και 88% στη μαναβική.

Όμως, η Lidl Ελλάς δεν μένει μόνο εντός των τειχών. Λειτουργεί ως ο απόλυτος δίαυλος εξαγωγών, ταξιδεύοντας τις ελληνικές γεύσεις σε 31 χώρες, από την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ. Η αξία αυτών των εξαγωγών εκτοξεύθηκε από τα €527,6 εκατ. το 2024 στα €600 εκατ. το 2025, με 1.647 κωδικούς προϊόντων να γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της πατρίδας μας στο εξωτερικό.