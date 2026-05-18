Το στοίχημα της εντοπιότητας: Η Lidl Ελλάς επαναπροσδιορίζει το «από το χωράφι στο ράφι»

H Lidl Ελλάς Gold Sponsor στο φετινό Delphi Economic Forum XI
Στην καρδιά των Δελφών, εκεί όπου χτυπά ο παλμός του επιχειρηματικού και πολιτικού γίγνεσθαι, η Lidl Ελλάς δεν έδωσε απλώς το «παρών» ως Gold Sponsor στο φετινό Delphi Economic Forum XI. Ανέδειξε κάτι πολύ βαθύτερο: το πώς μια εταιρεία λιανεμπορίου μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν στιβαρό θεσμικό σύμμαχο που «χτίζει» γέφυρες εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία.
Η «Ακτινογραφία» της Ελληνικότητας
Όταν ο Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς, κ. Ιωάννης Καρανάτσιος, ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για την αγροδιατροφή, οι αριθμοί που παρουσίασε δεν ήταν απλά στατιστικά, αλλά η απόδειξη μιας στρατηγικής προσήλωσης στο ελληνικό στοιχείο.
● Το 67% του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται πλέον από προϊόντα που παράγουν περισσότεροι από 400 Έλληνες προμηθευτές.
● Η ελληνική παραγωγή κυριαρχεί στα ράφια: 100% στα αυγά, 98% στο νωπό κρέας και 88% στη μαναβική.
Όμως, η Lidl Ελλάς δεν μένει μόνο εντός των τειχών. Λειτουργεί ως ο απόλυτος δίαυλος εξαγωγών, ταξιδεύοντας τις ελληνικές γεύσεις σε 31 χώρες, από την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ. Η αξία αυτών των εξαγωγών εκτοξεύθηκε από τα €527,6 εκατ. το 2024 στα €600 εκατ. το 2025, με 1.647 κωδικούς προϊόντων να γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της πατρίδας μας στο εξωτερικό.
Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Merchandising Officer, Lidl Ελλάς
Lidl House Athens
Αν η οικονομία είναι η βάση, ο πολιτισμός της διατροφής είναι η ψυχή. Η κα Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, παρουσίασε το Lidl House Athens, ένα οραματικό project που βρίσκεται στην ιστορική Στοά Αρσακείου.
Δεν πρόκειται για ένα ακόμα κατάστημα, αλλά για έναν χώρο 670 τ.μ. που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με το φαγητό. Εκεί, η «Δημοκρατική Διατροφική Παιδεία» γίνεται πράξη μέσα από:
● Δωρεάν πρόσβαση για όλους, καταργώντας τους αποκλεισμούς στην ποιότητα.
● Βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (food waste).
● Ένα Εθνικό Αρχείο Γεύσεων, που διασφαλίζει τις τοπικές συνταγές και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας.
Το Στοίχημα της UNESCO
Η πιο ηχηρή παρέμβαση της Lidl Ελλάς στο Φόρουμ ήταν το κάλεσμα για μια εθνική προσπάθεια: την ένταξη της ελληνικής γαστρονομίας στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το Lidl House Athens φιλοδοξεί να γίνει το «Εθνικό Hub Γαστρονομίας», ο χώρος όπου παραγωγοί, σεφ και πολίτες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αναβαθμίσουν τον διατροφικό πολιτισμό του τόπου.
Στη Lidl Ελλάς, το σύνθημα «από το χωράφι στο ράφι» αποκτά πλέον μια νέα, παγκόσμια διάσταση, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική αγροδιατροφή μπορεί να πρωταγωνιστεί, αρκεί να έχει τους σωστούς συμμάχους.
Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Παύλος Πανταζόπουλος, Δημοσιογράφος - Παρουσιαστής Ναυτεμπορική TV
Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr