Μελάνια και Μάξιμα: Τα φορέματα που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο Λευκό Οίκο

Ψηλές, εντυπωσιακές και παρόμοιας ηλικίας, Μελάνια Τραμπ και Μάξιμα της Ολλανδίας έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Αυτή τη φορά, συναντήθηκαν με επισημότητα στο Λευκό Οίκο, όπου φωτογραφήθηκαν στην είσοδο μπροστά από την τιμητική φρουρά και τις σημαίες HΠΑ και Ολλανδίας αλλά και στο εσωτερικό του κτιρίου. Το ντύσιμό τους έκανε ταχύτατα το γύρω του κόσμου και αυτόματα αναστάτωσε life style και fashion περιοδικά.

Η Μελάνια επέλεξε ένα ασπρόμαυρο, αμάνικο φόρεμα με στενό τοπ και ελαφρύ κλοσάρισμα στη φούστα. Διέθετε ανάγλυφο, άνθινο κέντημα μπροστά, με την υπογραφή του ρομαντικού οίκου Erdem που εδρεύει στο Λονδίνο. Μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μαλλιά σε ελαφρύ κύμα ολοκλήρωσαν το look της. Στο κατώφλι των 56 της χρόνων, η Σλοβένα καλλονή και πρώην μοντέλο παραμένει άκρως εντυπωσιακή.