Μελάνια και Μάξιμα: Τα φορέματα που μαγνήτισαν τα βλέμματα στο Λευκό Οίκο

Οι δυο κυρίες επέλεξαν θηλυκά και διαχρονικά πατρόν με επώνυμες ετικέτες
Ψηλές, εντυπωσιακές και παρόμοιας ηλικίας, Μελάνια Τραμπ και Μάξιμα της Ολλανδίας έχουν συνηθίσει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.
Αυτή τη φορά, συναντήθηκαν με επισημότητα στο Λευκό Οίκο, όπου φωτογραφήθηκαν στην είσοδο μπροστά από την τιμητική φρουρά και τις σημαίες HΠΑ και Ολλανδίας αλλά και στο εσωτερικό του κτιρίου. Το ντύσιμό τους έκανε ταχύτατα το γύρω του κόσμου και αυτόματα αναστάτωσε life style και fashion περιοδικά.
Η Μελάνια επέλεξε ένα ασπρόμαυρο, αμάνικο φόρεμα με στενό τοπ και ελαφρύ κλοσάρισμα στη φούστα. Διέθετε ανάγλυφο, άνθινο κέντημα μπροστά, με την υπογραφή του ρομαντικού οίκου Erdem που εδρεύει στο Λονδίνο. Μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μαλλιά σε ελαφρύ κύμα ολοκλήρωσαν το look της. Στο κατώφλι των 56 της χρόνων, η Σλοβένα καλλονή και πρώην μοντέλο παραμένει άκρως εντυπωσιακή.
Η βασίλισσα Μάξιμα, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 55, ανήκει στις royals που προσεγγίζουν ατρόμητα τη μόδα και συχνά έχει κατηγορηθεί για «overdressed», φαντεζί αντίληψη. Αυτή τη φορά ήταν πάντως πολύ καλοντυμένη και κομψή, με midi dress μακρυμάνικο και με διαγώνιο ντραπάρισμα. Το outfit είχε μελετηθεί διπλωματικά, καθώς το πορτοκαλί είναι το εθνικό χρώμα της Ολλανδίας και έκανε έντονη αντίθεση με την επιλογή της Μελάνια. Επιπλέον το φόρεμα είχε πρόσθετη πατριωτική σημασία καθώς αποτελεί δημιουργία του Ολλανδικού label Claes Iversen. Συνδυάστηκε με κλασικά γοβάκια και τσαντάκι σε μπεζ, διακριτικό μακιγιάζ και κυματιστό χτένισμα. Γεννημένη στην Αργεντινή, η Μάξιμα επισκέπτεται για δεύτερη φορά το Λευκό Οίκο μαζί με το σύζυγό της Γουίλεμ- Αλεξάντερ. Το ζευγάρι παραθερίζει κάθε χρόνο στη χώρα μας καθώς λατρεύει το νησί των Σπετσών.
Η επίσκεψη των Ολλανδών royals πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη επίσημη μετάβαση του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
