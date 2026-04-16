Πάτρα: Ο γείτονας μπήκε για να ληστέψει- Η απίστευτη περιπέτεια γνωστού Πατρινού και άφιξη της αστυνομίας εντός… λεπτού- ΦΩΤΟ

Ξυλοδαρμός μέσα στο σπίτι του, με χτύπημα στο μάτι που χρειάστηκε ράμματα, ήταν η κατάληξη για έναν Πατρινό, που έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ο δράστης εισέβαλε στην οικία του, τον χτύπησε και αφαίρεσε μετρητά και τάμπλετ, δεν πρόλαβε όμως να διαφύγει.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο σε χρόνο ρεκόρ και τον συνέλαβε επ' αυτοφώρω, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος στο thebest.gr, ο δράστης χτύπησε αρχικά την πόρτα. «Χτύπησε την πόρτα και επειδή ήταν άτομο της γειτονιάς, άνοιξα να δω μήπως χρειαζόταν κάτι. Μου ζήτησε χρήματα και του τα αρνήθηκα. Στη συνέχεια εισέβαλε στην οικία μου, προσπάθησα να τον σταματήσω και επί τόπου κάλεσα την αστυνομία. Σε λιγότερο από ένα λεπτό μου επιτέθηκε και προσπάθησε να μου αφαιρέσει ένα τάμπλετ που βρήκε μπροστά του. Προσπάθησα και πάλι να τον απωθήσω και στη συμπλοκή χτυπήθηκα στο μάτι. Εκείνη την ώρα, μέσα σε μηδέν χρόνο έφτασε η αστυνομία, εντόπισαν τον δράστη μέσα στην οικία μου, τον προσήγαγαν στην Ασφάλεια και συνελήφθη».

Για την επέμβαση της αστυνομίας, το θύμα είναι κατηγορηματικό: «Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν αστραπιαία. Εντός λεπτού είχε φτάσει και τον συνέλαβαν μέσα στο σπίτι».

Μετά τη σύλληψη του δράστη, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. «Με μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στον Άγιο Ανδρέα για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το χτύπημα στο μάτι είναι βαθύ και χρειάστηκε να γίνουν ράμματα. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο πρησμένο που δεν μπορώ να δω. Πήγα σε ιατροδικαστή για να καταγραφεί το συμβάν», ανέφερε.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι ο δράστης, εμπλέκεται και σε υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, όταν φέρεται να αφαίρεσε από ταμείο πρακτορείου ΟΠΑΠ το ποσό των 1.800 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.