Κεφαλονία: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφαρμόσανε σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτώς

Φίλη της κατήγγειλε ανώνυμα πως είχε στηθεί παγίδα για «να την προωθήσει σε πορνεία»
Το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ θα πουν συγγενείς και φίλοι στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς την Παρασκευή. Την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της νεαρής θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ανακοπή καρδιάς.
Ο πατέρας της Μυρτώς, λίγες ώρες πριν αποχαιρετίσει την κόρη του, είπε στο MEGA πως την «ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν» και πως «επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».
«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί;», ανέφερε ο πατέρας.
«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», είπε από την πλευρά της η μητέρας της Μυρτώς.
Νωρίτερα, σε ανώνυμη καταγγελία στο MEGA, φίλη της 19χρονης είπε πως η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν τρεις μήνες και «εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Για αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει “θα σε βρω και θα σε σκοτώσω”».
Τρεις συλλήψεις, τα ευρήματα των Αρχών από το μοιραίο δωμάτιο
Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (22, 23 και 26 ετών) τα οποία έχει επιβεβαιωθεί πως να βρίσκονταν μαζί της τις ώρες που προηγήθηκαν και την άφησαν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία μετά από χρήση κοκαΐνης.
Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι Αρχές κατέγραψαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Ειδικότερα, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, καθώς και δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα, στο τραπέζι του δωματίου βρέθηκε λευκή πετσέτα επίσης με μια κηλίδα.
Την ίδια ώρα, στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν επίσης ευρήματα, καθώς εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και αντίστοιχη κηλίδα στον τοίχο.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν συλλεχθεί προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.
«Ψευδείς οι καταγγελίες για τα Επείγοντα», λέει το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
Απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού της 19χρονης και τις καταγγελίες για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών το πρωί της 14ης Απριλίου έδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Η διοίκηση του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι το προσωπικό επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του, όπως πράττει σε κάθε περίπτωση.
Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς
Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση, και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας.
Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Κεφαλληνίας
& Γ.Ν. Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»
Δημήτρης Μαρτίνης
