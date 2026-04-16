Κεφαλονία: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφαρμόσανε σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτώς

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί;», ανέφερε ο πατέρας.

Ο πατέρας της Μυρτώς, λίγες ώρες πριν αποχαιρετίσει την κόρη του, είπε στο MEGA πως την «ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν» και πως « επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».

Το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ θα πουν συγγενείς και φίλοι στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς την Παρασκευή. Την οριστική απάντηση για τα αίτια θανάτου της νεαρής θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις ενώ η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ανακοπή καρδιάς.

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», είπε από την πλευρά της η μητέρας της Μυρτώς.

Νωρίτερα, σε ανώνυμη καταγγελία στο MEGA, φίλη της 19χρονης είπε πως η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν τρεις μήνες και «εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Για αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει “θα σε βρω και θα σε σκοτώσω”».

Τρεις συλλήψεις, τα ευρήματα των Αρχών από το μοιραίο δωμάτιο

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (22, 23 και 26 ετών) τα οποία έχει επιβεβαιωθεί πως να βρίσκονταν μαζί της τις ώρες που προηγήθηκαν και την άφησαν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία μετά από χρήση κοκαΐνης.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι Αρχές κατέγραψαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ειδικότερα, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, καθώς και δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα, στο τραπέζι του δωματίου βρέθηκε λευκή πετσέτα επίσης με μια κηλίδα.

Την ίδια ώρα, στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν επίσης ευρήματα, καθώς εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και αντίστοιχη κηλίδα στον τοίχο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν συλλεχθεί προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.