Πάτρα: Την Κυριακή 19-4 το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα από την έκρηξη βόμβας στη Βότση

Πάτρα: Την Κυριακή 19-4 το ετήσιο μνημόσ...

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στη διασταύρωση των οδών Βότση & Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου, στο σημείο όπου ο Δήμος Πατρέων ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.

Την ερχόμενη Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τους έξι Πατρινούς που βρήκαν πριν από 35 χρόνια, τραγικό θάνατο από τη φονική έκρηξη βόμβας στην οδό Βότση.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου, στο σημείο όπου ο Δήμος Πατρέων ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.

Τα θύματα της έκρηξης που συγκλόνισε τότε το πανελλήνιο, στις 19 Απριλίου του 1991, ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος 58 χρόνων, ο Βασίλης Κυριακόπουλος 53 χρόνων, ο Γιάννης Καυκάς 25 χρόνων, η Όλγα Στραγγαλινού 25 χρόνων, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης 23 χρόνων και η Γεωργία Βέρρα 24 χρόνων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Έκρηξη Στη Βότση Ετήσιο Μνημόσυνο Βότση και Όθωνος Αμαλίας
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0388\u03ba\u03c1\u03b7\u03be\u03b7 \u03a3\u03c4\u03b7 \u0392\u03cc\u03c4\u03c3\u03b7","\u0395\u03c4\u03ae\u03c3\u03b9\u03bf \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03c5\u03bd\u03bf","\u0392\u03cc\u03c4\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u038c\u03b8\u03c9\u03bd\u03bf\u03c2 \u0391\u03bc\u03b1\u03bb\u03af\u03b1\u03c2"]
